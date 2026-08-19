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Новости

В Череповце концентрация бензапирена в воздухе в 18 раз превысила допустимую. Этот канцероген накапливается в организме и почти не выводится

The Insider
ИА «Вологда Регион»

ИА «Вологда Регион»

Роспотребнадзор зафиксировал в Череповце Вологодской области 18-кратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) бензапирена в воздухе. Как сообщает ИА «Вологда Регион», превышение выявлено в мониторинговой точке в жилых кварталах, примыкающих к санитарно-защитной зоне ПАО «Северсталь».

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Росприроднадзору до конца сентября провести профилактические визиты на крупные предприятия Череповца, после чего межведомственная группа при Минприроды должна определиться с дальнейшими шагами.

В августе прошлого года в Череповце было зафиксировано превышение ПДК бензапирена в воздухе в 53 раза.

Бензапирен образуется при сгорании углеводородного топлива (жидкого, твердого или газообразного) и представляет серьезную опасность для здоровья человека. Этот канцероген имеет свойство накапливаться в организме и практически из него не выводится. Он может попадать в организм не только при дыхании, но также с пищей и водой. Природным источником бензапирена могут быть лесные пожары или извержения вулканов.

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