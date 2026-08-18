Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

91.75

USD

85.01

EUR

98.34

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

55

 

 

 

 

 

Новости

Правнук основателя религиозно-общинной группировки баталхаджинцев Ильяс Белхароев умер в польской тюрьме — «Фортанга»

The Insider
Фото: Алена Балаба

Фото: Алена Балаба

Правнук основателя религиозно-общинной группировки баталхаджинцев Батал-Хаджи Белхороева Ильяс Белхароев скончался несколько дней назад в тюрьме в Польше. Эту информацию подтвердили собеседники проекта «Фортанга».

Тело, по предварительным данным, уже передано родственникам, сейчас проходят необходимые по закону формальности. Не исключено, что похоронят Белхароева в Ингушетии.

Один из собеседников издания сказал:

«У него долгое время назад развилась тяжелая хроническая депрессия. Ильяс находился в сложной душевной ситуации».

Другой источник утверждает, что в польскую тюрьму Белхароев попал после бытового конфликта.

В России его имя фигурировало в деле об убийстве главы ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева и его брата: следствие полагало, что Белхароев участвовал в передаче пистолета Glock, из которого затем застрелили братьев. Сам он называл преследование политически мотивированным, а в 2022 году Интерпол снял его с международного розыска.

После вторжения России в Украину Белхароев жил в Одессе, и силовики заявляли о его участии в боевых действиях на стороне ВСУ, тогда как его брат Абдулла говорил «Фортанге», что тот занимался волонтёрством, а не воевал. В 2024 году «Фортанга» писала о возбуждённых против него в России делах о «дискредитации» армии, участии в террористическом сообществе и незаконном вооружённом формировании. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Обессиленный пол. Почему у мужчин во всем мире снижается тестостерон
  2. Голосуй рублем. Рекордный с начала войны обвал российских акций показывает: рынок не согласен с оптимизмом Путина
  3. Прощай, американское оружие! Как Европа выдавливает США из своего гособоронзаказа
  4. «Многие этот год просто не переживут». Как перебои с топливом влияют на бизнес в регионах России
  5. «Соленая вода, еда не каждый день и палатка вместо дома — будь проклята такая жизнь!» — исповедь жителя Газы

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте