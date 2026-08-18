В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США остались десятки финансируемых программ, из которых уволили всех сотрудников

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) формально сохраняют десятки программ, на которые Конгресс выделил деньги, но выполнять их некому: специалисты либо уволены администрацией Дональда Трампа, либо отправлены в административный отпуск с сохранением зарплаты и без права работать. Об этом сообщает Associated Press.

Например, на программу по борьбе с болезнью Альцгеймера в этом году законодатели выделили $41 млн, на Управление по проблемам курения и здоровья — $246 млн, однако штат обоих подразделений был сокращен. Нынешние и бывшие сотрудники агентства составили список таких структур, назвав их «программами-зомби»: по документам и бюджетным строкам они существуют, фактически мертвы или почти мертвы.

В перечень попали программа отслеживания эпилепсии и поддержки пациентских сообществ стоимостью $11 млн, программа профилактики передозировок в индейских общинах на $18 млн, сбор данных о серповидноклеточной анемии на $6 млн, программа предотвращения несчастных случаев на воде на $2 млн, подразделение профилактики изнасилований, а также Система мониторинга рисков беременности — крупнейшая база данных о здоровье женщин до, во время и после родов, на которой строятся исследования материнской смертности.

Приводится пример управления по проблемам курения. Оно вело статистику, поддерживало линии помощи бросающим курить и выпускало рекламную кампанию «Советы бывших курильщиков», экономию от которой исследователи оценивали в миллиарды долларов расходов на здравоохранение. Значительная часть замороженных направлений касается причин и профилактики хронических заболеваний, борьбу с которыми министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший называет своим главным приоритетом.

Массовые уведомления об увольнении тысячи сотрудников CDC и других федеральных медицинских ведомств были разосланы в апреле 2025 года в рамках сокращений, которыми руководили Илон Маск во главе «Департамента государственной эффективности» (DOGE). Часть решений затем отменили — например, восстановили Национальный институт охраны труда, лаборатории по тестированию на ИППП и сотрудников, занимавшихся контролем отравлений свинцом. Но большинство сокращений остаются в силе, а уволенные из-за судебных разбирательств оказались в оплачиваемом простое. Задуманная реорганизация Минздрава с переносом части программ в новое подразделение под названием «Администрация оздоровления Америки» (Administration for a Healthy America) так и не состоялась из-за сопротивления Конгресса.

Принятый в январе закон об ассигнованиях обязывает министерство сохранять персонал для выполнения предусмотренных законом задач, но не оговаривает численность штата в каждой программе. Демократы считают происходящее нарушением закона 1974 года, запрещающего президенту не тратить выделенные Конгрессом средства, — его приняли после того, как Ричард Никсон отказался расходовать уже одобренные ассигнования. Однако механизма принуждения у Конгресса нет, а республиканское большинство в обеих палатах оспаривать действия администрации не спешит. Сенатор от Джорджии Джон Оссофф заявил, что законодатели будут следить за новым директором CDC Эрикой Шварц, вступившей в должность на прошлой неделе. Он сказал:

«Мы очень скоро узнаем, намерена ли она соблюдать закон».

На слушаниях по ее утверждению сенатор-демократ Тим Кейн потребовал ответить, возобновит ли она работу управления по проблемам курения, на что Шварц ответила, что всегда будет следовать закону. В апреле Кеннеди говорил в Конгрессе, что федеральным медицинским ведомствам нужно нанять 12 тысяч человек, преимущественно для работы с хроническими заболеваниями, но, по словам главы профсоюзного отделения AFGE 2883 Иоланды Джейкобс, сколько-нибудь значимого найма в CDC не произошло, а уволенным, имевшим приоритетное право на вакансии, отказывают или тянут время.

Ранее сообщалось, что Трамп требует от Кеннеди активнее доказывать связь вакцин с аутизмом и добиваться сокращения детского прививочного календаря.