В Якутске водители автобусов ночами стоят в очередях за пропан-бутаном. Перебои фиксировались и в других регионах России

В Якутске водители автобусов после смены по несколько часов стоят в очередях за пропан-бутаном. Некоторые возвращаются домой только к двум-трем часам ночи, а спустя несколько часов снова выходят на работу, пишет Yakutia Info.

Вечером 17 августа портал зафиксировал длинную очередь на заправке «Сахатранснефтегаза» на Вилюйском тракте. Водитель маршрута № 4 рассказал, что приехал около 20:00 и рассчитывал заправиться к часу ночи при условии, что газ не закончится. Водитель маршрута № 12 предположил, что ему придется простоять до утра. По словам еще одного собеседника, накануне он работал с пяти часов утра до двух часов ночи и поспал около трех с половиной часов.

Из-за очередей часть автобусов не выходит на линии, пишет портал. Жители города также жалуются на длительное ожидание транспорта. По их словам, на маршруте № 16 иногда работают только три автобуса, поэтому ждать их приходится по 45–65 минут. Представитель маршрута связал перебои одновременно с нехваткой водителей и очередями за газом.

Проблемы начались не позднее июля. Еще 8 июля местное издание SakhaDay сообщало, что пропан-бутан отсутствовал сразу на нескольких заправках Якутска, а его стоимость выросла до 38 рублей за литр. Представители некоторых компаний объясняли перебои небольшими объемами поступающего топлива.

Через неделю Министерство промышленности и геологии Якутии назвало очереди временными и объяснило их резким ростом спроса на пропан-бутан. Среди причин чиновники перечислили сезонное увеличение потребления, перевод новых автомобилей на газ и ситуацию на рынке бензина.

По версии министерства, спрос оказался выше прогнозных значений. В результате возник «временный дисбаланс» между потреблением и ранее составленными графиками поставок. Ведомство утверждало, что ЯТЭК и «Сахатранснефтегаз» корректируют графики и пополняют места хранения, а имеющиеся запасы соответствуют нормативам летнего периода. Все четыре заправки «Сахатранснефтегаза», по данным чиновников, продолжали работать в штатном режиме.

Пропан-бутан для республиканского рынка производит ЯТЭК. Согласно годовому отчету компании, его получают на установке стабилизации газового конденсата в Кысыл-Сыре. Природный газ из этого района поступает в центральную часть Якутии по системе магистральных газопроводов Кысыл-Сыр — Мастах — Берге — Якутск.

Природный газ и пропан-бутан являются разными товарными продуктами. По газопроводу транспортируют преимущественно метан, тогда как на автомобильных газозаправочных станциях продают сжиженную смесь пропана и бутана. Власти и компании не сообщали об остановке производства или задержках отгрузки пропан-бутана из Кысыл-Сыра. В официальном объяснении говорилось только о росте спроса и необходимости изменить графики поставок.

Очереди за пропан-бутаном возникли одновременно с дефицитом бензина и дизельного топлива в Якутии. The Insider ранее писал, что в июне власти республики признали нехватку топлива и ограничили его продажу. За одну заправку водителям разрешили покупать не более 30 литров бензина или 200 литров дизеля, отпуск топлива в канистры запретили.

Как выяснил The Insider, перебои с автомобильным газом уже возникали в Якутске летом 2024 года. В январе 2025-го глава республики Айсен Николаев потребовал не допустить повторения дефицита газомоторного топлива.

Рост спроса на автомобильный газ наблюдается и в других регионах России. В начале июля Reuters сообщал, что число заявок на установку газобаллонного оборудования выросло на 35% по сравнению с мартом и апрелем. Источники агентства связывали это с дефицитом бензина.

В июле газовое топливо для автомобилей подорожало в среднем на 12%, писали СМИ. Продажи пропан-бутана в некоторых сетях с начала лета выросли на 30%. The Insider изучил публикации в региональных изданиях и обнаружил несколько локальных случаев перебоев на газовых заправках. В июле на некоторых станциях Челябинска временно прекращали продавать пропан-бутан. Часть АГЗС обслуживала только владельцев корпоративных карт. Представители рынка называли перебои незначительными и связывали их с ремонтами на предприятиях, сложностями с логистикой и задержками отгрузки топлива.

В феврале «Коммерсантъ» писал о нехватке автомобильного газа на отдельных заправках в Нижегородской, Волгоградской, Ивановской и Ярославской областях. Трудности также фиксировали в Татарстане и Подмосковье. Участники рынка связывали их с задержками железнодорожных поставок.

В некоторых городах перебои затрагивали общественный транспорт, однако причины различались. В феврале около половины автобусов Ханты-Мансийска не вышли на маршруты после перебоев с доставкой метана. В июле десятки автобусов одного из перевозчиков Кургана остались в парке из-за невозможности заправиться газом. В последнем случае причиной стала задолженность перевозчика перед поставщиком.