Солнечные бури, каких не видела современная цивилизация, происходят раз в примерно 200 лет — исследование

Средние по силе солнечные бури, каждая в несколько раз мощнее знаменитого события Каррингтона 1859 года, случаются примерно раз в двести лет — и это заметно чаще, чем предполагали раньше. К такому выводу пришли учёные после анализа годичных колец европейских дубов, в исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment. Они нашли следы четырёх таких событий в первом тысячелетии нашей эры — около 14, 553, 675 и 954 годов.

Деревья работают природным архивом благодаря радиоуглероду. Этот редкий изотоп рождается в верхних слоях атмосферы, когда прилетающие из космоса высокоэнергичные частицы сталкиваются с атомами воздуха, а затем вместе с углекислым газом попадает в древесину. Резкий скачок его содержания в одном годичном кольце означает, что в тот год Землю накрыло потоком частиц невероятной мощности. Первый такой всплеск японский физик Фуса Мияке обнаружила в 2012 году в кольцах криптомерии с острова Якусима — в 774–775 годах содержание изотопа подскочило примерно в двадцать раз сильнее обычных колебаний. Позже тот же след нашли в деревьях Северной Америки и Европы, — а, значит, событие затронуло всю планету.

Такие экстремальные вспышки назвали событиями Мияке, и до сих пор их было известно всего шесть за последние 14 500 лет. Даже событие Каррингтона, когда телеграфные линии в Европе и Америке загорались, а полярные сияния наблюдали в тропиках, оказалось слишком слабым, чтобы оставить отпечаток в древесине. Чтобы это произошло, Солнцу нужна вспышка примерно в десять раз сильнее — так называемая супервспышка. Ничего подобного человечество за всю индустриальную эру не наблюдало.

Однако ученые искали не такую вспышку, а менее мощные. Четыре найденных кандидата как раз попадают в «пропущенную середину» — они слабее событий Мияке, но сильнее Каррингтона. Именно эта середина и опасна для современной цивилизации. Один из авторов работы, Михаэль Ди из Гронингенского университета, объяснил New Scientist:

«Существуют промежуточные события, которые меньше событий Мияке, но, возможно, крупнее Каррингтона. По мере того как общество становится всё более цифровым, с разветвлёнными телекоммуникационными сетями, такие события могут представлять куда большую угрозу».

Его соавтор Бенджамин Поуп из Университета Маккуори добавил, что последствия зависят от природы вспышки. Выброс корональной массы исказил бы магнитное поле Земли и погнал бы наведённые токи по энергосетям и трубопроводам, а мощная вспышка излучения ударила бы прежде всего по спутникам, радиосвязи и GPS. Поуп описал сценарий, при котором подобное событие одновременно выбивает промышленные мощности Китая, США и Европы, и коротко резюмировал: «Нам конец». Чтобы понять, насколько реален такой риск, исследователям нужны измерения по деревьям со всего мира, в первую очередь по новозеландским каури, — данных из Южного полушария пока очень мало.