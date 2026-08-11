Первое полное солнечное затмение в Европе в этом веке вызвало туристический бум. В Испании опасаются пожаров и мешающих спасателям пробок

Цены на гостиницы в европейских городах, откуда 12 августа будет видно полное солнечное затмение, резко выросли из-за наплыва туристов. В некоторых местах стоимость проживания увеличилась более чем вдвое, пишет The Guardian со ссылкой на данные Lighthouse Intelligence.

Сильнее всего подорожали отели в испанской Ла-Корунье: средняя стоимость номера достигла $451, что на 135% больше, чем год назад. В Рейкьявике номер на ночь затмения в среднем стоит $793 — на 98% дороже прошлогоднего уровня. В Бильбао цены выросли на 67%, в Сантьяго-де-Компостела — на 34%, на Майорке — на 24%, до примерно $448.

Испанские власти ожидают, что специально ради затмения в страну приедут около 460 тысяч иностранных туристов. Жилье в небольших городах и деревнях на пути полной фазы затмения было забронировано за несколько месяцев.

Наплыв туристов вызывает опасения из-за высокой пожарной опасности. В среду в Испании ожидается примерно на 1,5 млн автомобильных поездок больше обычного. Власти предупреждают, что из-за чрезвычайно сухой погоды даже небольшая искра может вызвать лесной пожар, а пробки способны затруднить доступ экстренных служб.

Для обеспечения безопасности власти намерены задействовать 35 тысяч полицейских. В стране запретили парковку возле сухой растительности, а также барбекю и фейерверки, а в Валенсии закрыли природные парки и сельские пешеходные маршруты. По данным Министерства окружающей среды Испании, с начала года пожары уже уничтожили около 200 тысяч гектаров — в шесть раз больше, чем к этому моменту в 2025 году.

Предстоящее затмение станет первым полным солнечным затмением, видимым из Европы в этом столетии. NASA установило четыре мощных телескопа на северо-западе Испании и планирует вести прямую трансляцию. В Великобритании затмение будет частичным; в Лондоне максимальная фаза ожидается в 19:12.