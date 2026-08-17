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Новости

Власти Франции признали кражу данных 678 тысяч людей и компаний. Ответственность за взломы взяли на себя хакеры из группировки ZeroBytes

The Insider
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Главное управление государственных финансов (DGFiP) Франции, которое отвечает в том числе за сбор налогов, признало масштабную утечку данных, которая произошла в результате двух взломов — в июне и в июле. Как сообщает AFP, были похищены данные 678 тысяч физических и юридических лиц, а также около 200 тысяч счетов, хранившихся в земельном кадастре.

Ответственность за взлом взял на себя французский «хакерский дуэт» ZeroBytes. Представители группировки заявили AFP, что уже продали похищенную информацию двум людям за несколько тысяч евро. Агентство отмечает, что пока невозможно проверить правдивость этого заявления. Хакеры добавили, что продолжат продавать базу данных. По словам киберпреступников, их единственный мотив — деньги.

Похищенные данные физических лиц включают имена, размер дохода, налоговую ставку. 

ZeroBytes утверждают, что провели первый взлом, получив доступ к VPN-сервису, используемому сотрудниками налоговой службы для подключения к внутренним инструментам администрирования. Вторая атака была направлена на земельный кадастр.

Ранее ZeroBytes брали ответственность за хакерские атаки, направленные против сети супермаркетов Intermarché и Французской федерации гандбола.

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