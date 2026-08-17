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Новости

Главу азербайджанской диаспоры Москвы Бахтияра Гасанова депортировали из России. Ранее его лишили российского гражданства

The Insider
Бахтияр Гасанов. Фото: Apa

Бахтияр Гасанов. Фото: Apa

Из России депортировали главу азербайджанской диаспоры Москвы Бахтияра Гасанова. Как сообщает азербайджанское информагентство AРА, его привезли в аэропорт из центра временного содержания для мигрантов, где он находился с июня.

Гасанова лишили гражданства РФ в прошлом году.

В июле 2025 года стало известно, что российского гражданства лишили руководителя Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. Его депортировали в Азербайджан.

Летом прошлого года отношения между Россией и Азербайджаном обострились после полицейского рейда в Екатеринбурге, в ходе которого были задержаны представители азербайджанской общины. Двое из них погибли после задержания, Баку обвинил российские власти в пытках и убийстве. Погибшие, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, подозревались в причастности к убийству, совершенному в 2001 году. В марте по обвинению в организации этого убийства осудили главу национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински.

Вскоре после этого в Баку были задержаны сотрудники информагентства «Sputnik Азербайджан» (принадлежит российскому госагентству «Россия сегодня»), а также более 10 граждан России разных профессий, которых обвинили в отмывании денег и наркоторговле. Руководителей «Sputnik Азербайджан» позднее отпустили. Остальных отдали под суд, нескольким уже вынесены обвинительные приговоры (1, 2).

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