Еще двух задержанных в Азербайджане россиян приговорили к срокам за «легализацию преступных средств»

Суд в Баку приговорил граждан России Игоря Заболотских и Ильнура Валитова к трем годам лишения свободы по делу о легализации средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает Haqqin.az. По версии следствия, они участвовали в схеме по отмыванию денег через сайты с азартными играми. Речь идет о 98 тысячах манатов (4,3 млн рублей).

Это уже второй приговор по делу россиян, задержанных в Азербайджане летом 2025 года. Ранее суд в Баку приговорил к четырем годам лишения свободы предпринимателя и программиста из Екатеринбурга Александра Вайсеро. Как сообщало местное издание Minval, его признали виновным в отмывании денег, полученных через «незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами страны».

Следствие утверждает, что Вайсеро действовал в составе группы лиц и легализовал 727 тысяч манатов. По данным «Новой газеты Европа», Вайсеро, Заболотских и Валитов проходят по одному уголовному делу о кибермошенничестве. Александр Вайсеро приехал в Азербайджан в июне 2025 года как турист, сообщала Би-би-си со ссылкой на его родственников. Уже 1 июля его задержали вместе с другими россиянами — предпринимателями, сотрудниками IT-компаний и туристами.

Первоначально им предъявили обвинения в контрабанде наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. На заседании суда по избранию меры пресечения задержанные появились со следами сильного избиения. Азербайджан официально не публиковал полный список арестованных россиян, однако российским СМИ удалось установить личности девяти человек. По данным «Новой газеты Европа», следствие разделило задержанных на две группы: одну обвинили в торговле наркотиками, вторую — в кибермошенничестве и отмывании денег.

Массовые задержания россиян в Азербайджане начались вскоре после рейда российских силовиков против азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, во время которого погибли два человека. Баку обвинил российские власти в пытках и убийстве. Позже в Азербайджане также арестовали директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова; осенью их освободили после переговоров между Москвой и Баку.