Суд в Баку вынес приговор одному из россиян, арестованных в прошлом году. Программиста приговорили к 4 годам за «отмывание денег»

Суд в Баку вынес приговор Александру Вайсеро — одному из россиян, арестованных в Азербайджане летом 2025 года. Как сообщает местное издание Minval, его признали виновным в отмывании денег и приговорили к 4 годам лишения свободы.

По версии обвинения, Вайсеро, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, легализовал крупную сумму денег, «полученных через незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами страны». Утверждается, что речь идет о сумме в 727 тысяч манатов ($45 тысяч).

Александр Вайсеро — предприниматель и программист из Екатеринбурга. Как сообщает Би-би-си со ссылкой на его родственников, в Азербайджан он приехал в июне 2025 года как турист.

Вайсеро был задержан 1 июля вместе с другими россиянами — предпринимателями, сотрудниками IT-компаний и туристами. Их обвинили в контрабанде наркотиков из Ирана, а также в киберпреступлениях. В суде, где россиянам избирали меру пресечения, они появились со следами сильного избиения.

Полный список арестованных россиян азербайджанская сторона не публиковала, российским СМИ по фото- и видео удалось установить личности девяти человек, включая Вайсеро.

«Новая Европа» в апреле писала, что азербайджанское следствие разделило арестованных россиян на две группы. В первую вошли Сергей Софронов, Дмитрий Безуглый, Илья Безуглый, Алексей Васильченко, Валерий Дулов, Антон Драчев, Дмитрий Фёдоров и Борис Тимашов; их обвинили в торговле наркотиками. Вторую группу обвинили в кибермошенничестве; в нее, как полагает «Новая Европа» входят Александр Вайсеро, Игорь Заболотских и Ильнур Валитов, имя которого ранее в сообщениях СМИ не упоминалось.

Задержания россиян в Азербайджане начались вскоре после того, как в Екатеринбурге силовики устроили рейд против представителей местной азербайджанской диаспоры. В ходе этого рейда были убиты два человека. Азербайджан обвинил Россию в пытках и убийстве этих людей. Погибшие, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, подозревались в причастности к убийству, совершенному в 2001 году. В марте по обвинению в организации этого убийства осудили главу национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински.

После рейда в Екатеринбурге в Баку были также арестованы директор «Sputnik Азербайджан» (местного отделения агентства Sputnik, которое входит в МИА «Россия сегодня») Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Их отпустили (1, 2) в октябре в результате переговоров помощников президентов России и Азербайджана Юрия Ушакова и Хикмета Гаджиева.