Бывшего лидера азербайджанской диаспоры Екатеринбурга приговорили к 22 годам за организацию убийства в 2001 году

Суд в Екатеринбурге приговорил к 22 годам лишения свободы главу национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински, которого называли также лидером местной азербайджанской диаспоры. Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей» из зала суда, первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее присяжные признали Шахина Шыхлински виновным в организации заказного убийства Юниса Пашаева в 2001 году и покушения на убийство Фехруза Ширинова в 2010-м. Виновными по этому делу были признаны еще шесть человек: братья Сафаровы (Аяз, Бакир, Мазахир, Камал, Акиф) и Шуджаяддин Раджабов.

Предпринимателя Юнуса Пашаева зарезали на улице в Екатеринбурге. По версии следствия, он был убит за то, что отказался платить за «покровительство». Фехруза Ширинова пытались застрелить, но пистолет киллера заклинило. Ширинов тогда же обвинил Шыхлински в организации покушения, из-за чего тот подавал против него иск о клевете. Как пишет Ura.ru, Ширинов согласился признать, что сказал неправду, но через три года обратился в правоохранительные органы с заявлением на Шыхлински.

Шахин Шыхлински проходит по еще одному делу: вместе с сыном Мутвалы они обвиняются в применении насилия к полицейскому.

Шыхлински и его сын были задержаны вскоре после рейдов против уроженцев Азербайджана, которые правоохранительные органы Екатеринбурга провели в июне прошлого года. В ходе рейда были убиты двое задержанных: братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Власти Азербайджана обвинили Россию в пытках и убийстве. Зияддин и Гусейн Сафаровы подозревались в убийстве Юнуса Пашаева.

