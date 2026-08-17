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Новости

Службу в «БАРС-Белгород» приравняют к срочной. Так власти хотят набрать больше операторов дронов-перехватчиков

The Insider
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Полгода в добровольческом формировании «БАРС-Белгород» будут засчитывать как срочную военную службу — об этом врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в интервью телекомпании «Мир Белогорья», передает «Пепел — Белгород». Благодаря этому в отряд также смогут записываться те, кто раньше в армии не служил. Власти рассчитывают, что новое правило поможет расширить набор в подразделение перехватчиков беспилотников.

Отвечая на вопрос журналистки, Шуваев подчеркнул, что делает ставку на молодежь. По его словам, у молодых людей «развита моторика рук», а «управление FPV-перехватчиком — как игра».

Врио губернатора добавил, что в планах региональных властей создать отряды «БАРС-Белгород» в каждом приграничном муниципалитете области.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Так, в начале августа после ночного налета беспилотников в Белгороде сгорел корпус Белгородского государственного технологического университета имени Шухова, где собирали БПЛА.

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