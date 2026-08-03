В РФ впервые за время войны в результате атаки разрушено здание вуза. Сгорел корпус белгородского университета, в котором собирали БПЛА

«Сегодня ночью Белгород атакован тремя беспилотниками. Загорелись здание социального объекта и два коммерческих складских помещения — пожарными расчетами все очаги возгорания ликвидированы», — сообщил Оперативный штаб Белгородской области. «Пепел» уточняет, что, помимо корпуса БГТУ, после атаки загорелись склады транспортной компании «Деловые линии».

На странице БГТУ во «ВКонтакте» можно найти информацию о том, что в вузе разрабатывают систему управления для дронов на отечественном микропроцессоре «Миландр». В сообщении говорится, что проект «направлен на импортозамещение в сфере беспилотных авиационных систем», а в качестве потенциальных заказчиков называются гражданские службы. В июле на странице Псковского государственного университета (ПсковГУ) сообщалось, что этот вуз совместно с БГТУ «обучит 20 учителей работе с беспилотниками».

За несколько дней до атаки на белгородский вуз на его странице во «ВКонтакте» появилось сообщение, что аккаунт был взломан.