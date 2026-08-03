Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

79.46

EUR

91.19

OIL

83.75

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

268

 

 

 

 

 

Новости

В РФ впервые за время войны в результате атаки разрушено здание вуза. Сгорел корпус белгородского университета, в котором собирали БПЛА

The Insider
Сгоревший корпус БГТУ. Фото: «Пепел ➜ Белгород»

Сгоревший корпус БГТУ. Фото: «Пепел ➜ Белгород»

После атаки беспилотников на Белгород в ночь на 3 августа сгорел корпус Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова (БГТУ), сообщает «Пепел ➜ Белгород». По данным издания, строение атаковали по меньшей мере два БПЛА. Это первый известный случай за время войны против Украины, когда на территории России в результате боевых действий был полностью разрушен корпус вуза.

Telegramhttps://t.me/theinsru/4011

По данным «Пепла», беспилотники атаковали корпус БГТУ, где занимались разработкой и тестированием беспилотников.

Изображение из галереи

Фото: «Пепел ➜ Белгород»

Миниатюра 1
Миниатюра 2

«Сегодня ночью Белгород атакован тремя беспилотниками. Загорелись здание социального объекта и два коммерческих складских помещения — пожарными расчетами все очаги возгорания ликвидированы», — сообщил Оперативный штаб Белгородской области. «Пепел» уточняет, что, помимо корпуса БГТУ, после атаки загорелись склады транспортной компании «Деловые линии».

На странице БГТУ во «ВКонтакте» можно найти информацию о том, что в вузе разрабатывают систему управления для дронов на отечественном микропроцессоре «Миландр». В сообщении говорится, что проект «направлен на импортозамещение в сфере беспилотных авиационных систем», а в качестве потенциальных заказчиков называются гражданские службы. В июле на странице Псковского государственного университета (ПсковГУ) сообщалось, что этот вуз совместно с БГТУ «обучит 20 учителей работе с беспилотниками».

За несколько дней до атаки на белгородский вуз на его странице во «ВКонтакте» появилось сообщение, что аккаунт был взломан.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. Черная и прекрасная: как выбор темнокожей актрисы в «Одиссее» продолжает традиции классического искусства
  3. Не сезон: как война обрушила туризм в России
  4. Бюджет без правил. Переведя финансы в режим «ручного управления», правительство лишило рынок остатков предсказуемости
  5. Бериллий на радарах: как казахстанская промышленность стала незаменимой для российских военных

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте