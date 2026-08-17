Более половины сделок по утилизации танкеров в этом году пришлись на суда под санкциями

В 2026 году 58% всех сделок по утилизации танкеров пришлось на находящиеся под санкциями суда. Как сообщает отраслевое издание Splash247 со ссылкой на данные Clarksons Research, с начала года на утилизацию отправили 26 подсанкционных судов, в том числе 22 танкера общим дедвейтом 1,8 млн тонн.

Это указывает на то, что под влиянием санкций стареющие суда «теневого флота» все чаще выводятся из обращения, а не просто меняют флаг, владельцев и схему работы, отмечает Splash247.

При этом в условиях высоких цен на фрахт общее число утилизаций танкеров в мире находится на историческом минимуме. Общий объем утилизации танкеров составил в этом году 2,7 млн тонн дедвейта, а утилизации балкеров — 2,1 млн тонн дедвейта, что на 34% меньше, чем годом ранее.

10 августа стало известно, что правительство США продало на металлолом два подсанкционных нефтяных танкера, которые были захвачены американскими силами в январе в ходе операции против «теневого флота», задействованного в торговле венесуэльской нефтью. Суда Era (также Bella 1 и Marinera, IMO: 9230880) и Lileo (также Veronica и Galileo, IMO: 9256860) были куплены в июле компанией Global Marketing Systems (GMS) со штаб-квартирой в Дубае. Танкеры отправили на утилизацию в индийский Аланг.