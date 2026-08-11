США продали на металлолом два танкера «теневого флота», захваченных в январе

Правительство США продало на металлолом два подсанкционных нефтяных танкера, которые были захвачены американскими силами. Как сообщает Lloyd's List, Era (IMO: 9230880) и Lileo (IMO: 9256860) были куплены в июле компанией Global Marketing Systems (GMS) со штаб-квартирой в Дубае.

Сумма сделки не раскрывается. По данным издания, оба судна направляются в индийский Аланг на утилизацию.

«Правительство США продало их нам, и существует постановление суда, разрешающее продажу, но есть сложности: не в последнюю очередь тот факт, что мы не были уверены, кто был их предыдущим владельцем», — рассказал Lloyd's List представитель GMS.

Era (также носивший названия Bella 1 и Marinera) был захвачен США в январе в Атлантическом океане, между Исландией и Британскими островами, после двухнедельного преследования, в ходе которого танкер сменил флаг на российский. Капитан судна, гражданин Грузии Автандил Каландадзе был арестован. 10 августа суд в США приговорил его к 10 месяцам тюрьмы с последующей депортацией за отказ выполнить требование Береговой охраны США остановить судно.

Lileo (в прошлом — Veronica и Galileo) также был захвачен в январе недалеко от Венесуэлы. Вашингтон утверждал, что танкеры использовались для контрабанды нефти из Венесуэлы и Ирана.