Капитана танкера российского «теневого флота» приговорили в США к 10 месяцам заключения и депортации

Федеральный суд США приговорил капитана танкера «теневого флота» Marinera (бывшая Bella 1, IMO: 9230880) Автандила Каландадзе к 10 месяцам тюрьмы с последующей депортацией за отказ выполнить требование Береговой охраны США остановить судно. Об этом сообщает The Maritime Executive.

47-летний гражданин Грузии признал вину еще в июне по одному пункту обвинения — в отказе «лечь в дрейф» по требованию катера Береговой охраны США Munro. Максимально ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Каландадзе командовал Bella 1 с сентября по конец декабря 2025 года. Танкер направлялся в Венесуэлу, когда Munro попытался остановить его в рамках американской морской блокады. Судно не подчинилось и ушло через Атлантику, а Береговая охрана начала преследование.

Во время перехода танкер сменил название с Bella 1 на Marinera и был зарегистрирован под российским флагом. 7 января американские силы высадились на судно между Исландией и Британскими островами. Как тогда писал The Insider, операция состоялась после более чем двухнедельной погони. В ней участвовали Береговая охрана и американские военные при поддержке Великобритании. По данным СМИ, в район также направлялись российские военные корабли и подводная лодка, однако американцы успели захватить танкер до их прибытия.

На фоне преследования Marinera пыталась скрыть свой маршрут. Спутниковые данные Starboard Maritime Intelligence, предоставленные The Insider, показывали отсутствие устойчивого AIS-сигнала в Северной Атлантике, а в день операции судно резко изменило курс.

Американская прокуратура также утверждала, что в период командования Каландадзе Bella 1 перевезла в Азию около 1,8 млн баррелей нефти иранского происхождения. По версии обвинения, экипаж отключал AIS и скрывал название судна во время перегрузки нефти на другой танкер по схеме ship-to-ship. В 2024 году США ввели санкции против зарегистрированного владельца Bella 1 — Louis Marine Shipholding Enterprises — за перевозку подсанкционных грузов в интересах «Хезболлы». Американские власти относят судно к «теневому флоту».