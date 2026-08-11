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Новости

Капитана танкера российского «теневого флота» приговорили в США к 10 месяцам заключения и депортации

The Insider
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Федеральный суд США приговорил капитана танкера «теневого флота» Marinera (бывшая Bella 1, IMO: 9230880) Автандила Каландадзе к 10 месяцам тюрьмы с последующей депортацией за отказ выполнить требование Береговой охраны США остановить судно. Об этом сообщает The Maritime Executive.

47-летний гражданин Грузии признал вину еще в июне по одному пункту обвинения — в отказе «лечь в дрейф» по требованию катера Береговой охраны США Munro. Максимально ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Каландадзе командовал Bella 1 с сентября по конец декабря 2025 года. Танкер направлялся в Венесуэлу, когда Munro попытался остановить его в рамках американской морской блокады. Судно не подчинилось и ушло через Атлантику, а Береговая охрана начала преследование.

Во время перехода танкер сменил название с Bella 1 на Marinera и был зарегистрирован под российским флагом. 7 января американские силы высадились на судно между Исландией и Британскими островами. Как тогда писал The Insider, операция состоялась после более чем двухнедельной погони. В ней участвовали Береговая охрана и американские военные при поддержке Великобритании. По данным СМИ, в район также направлялись российские военные корабли и подводная лодка, однако американцы успели захватить танкер до их прибытия.

На фоне преследования Marinera пыталась скрыть свой маршрут. Спутниковые данные Starboard Maritime Intelligence, предоставленные The Insider, показывали отсутствие устойчивого AIS-сигнала в Северной Атлантике, а в день операции судно резко изменило курс.

Американская прокуратура также утверждала, что в период командования Каландадзе Bella 1 перевезла в Азию около 1,8 млн баррелей нефти иранского происхождения. По версии обвинения, экипаж отключал AIS и скрывал название судна во время перегрузки нефти на другой танкер по схеме ship-to-ship. В 2024 году США ввели санкции против зарегистрированного владельца Bella 1 — Louis Marine Shipholding Enterprises — за перевозку подсанкционных грузов в интересах «Хезболлы». Американские власти относят судно к «теневому флоту». 

Как судно связано с Россией

После задержания судна выяснилось, что актуальным владельцем танкера Bella 1/Marinera является российская компания «Буревестмарин». Ее основателя и владельца зовут Илья Бугай, в прошлом он жил в Крыму, а сейчас в Москве. Бугай также с 2018 года возглавлял компанию «Руснефтехимторг», занимавшуюся торговлей нефтепродуктами. «Радио Свобода» и расследовательский проект «Система» выяснили, что компания продавала топливо структурам, связанным с бывшим депутатом Одесского горсовета и соратником Виктора Медведчука Виктором Баранским. Связанные с Баранским компании в 2021 году попали под санкции США за транспортировку венесуэльской нефти. Через другие коммерческие связи «Руснефтехимторг» также пересекался со структурами, связанными с беглым молдавским олигархом Иланом Шором.

Эксперт по морским перевозкам Марк Дуглас в комментарии The Insider обращает внимание на российскую регистрацию танкера:

«Любопытно здесь то, что танкер якобы ходил под российским флагом — после довольно сомнительной смены флага прямо во время перехода в море. Однако это не помешало американским властям привлечь капитана к уголовной ответственности, а Россия на протяжении всей этой истории практически никак себя не проявляла».

После захвата танкер отбуксировали в США. В начале июня он вышел в море уже под названием Era и под флагом Коморских островов. Согласно данным Equasis, сейчас его владельцем указана Global Marketing Systems, а статус судна — «подлежит утилизации».

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