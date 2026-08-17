«Яндекс» заменил лесом спутниковый снимок ракетной позиции под Петербургом

В 2024 году российский суд обязал «Яндекс» скрыть на спутниковых снимках Рязанский НПЗ из-за атак украинских беспилотников. Североевропейские СМИ в совместном расследовании насчитали на западе России 119 размытых объектов, включая военные базы и атомные электростанции. Среди скрытых территорий также находилась резиденция Владимира Путина на Валдае.

Кронштадт остается одной из ключевых баз Балтийского флота России. В июне украинские беспилотники поразили находившийся в сухом доке ракетный корвет «Бойкий», на котором после двух попаданий начался пожар. Последующий анализ спутниковых снимков показал серьезное повреждение корабельных радиолокационных комплексов и систем радиоэлектронной борьбы.