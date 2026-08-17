«Яндекс» заменил лесом спутниковый снимок ракетной позиции под Петербургом

«Яндекс» отредактировал спутниковый снимок ракетной позиции возле Кронштадта, заменив весь объект изображением леса, обнаружила финская телерадиокомпания Yle. На снимке заметны монтажные швы и повторяющиеся фрагменты растительности. На спутниковых картах западных сервисов военный объект по-прежнему виден.
Ранее «Яндекс» скрывал военные и другие чувствительные объекты размытием отдельных участков. В случае с Кронштадтом редакторы попытались полностью скрыть существование позиции, скопировав поверх нее естественный ландшафт. В компании не ответили на вопросы Yle о происхождении отредактированного снимка.
На этой территории ранее хранились противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», а также радиолокационные системы и оборудование радиоэлектронной разведки. Бывший сотрудник финской военной разведки Марко Эклунд опознал пусковые установки и радары на снимке Google Earth от июля 2022 года. В последний раз техника уверенно фиксировалась на позиции в апреле 2026 года, на более свежих западных снимках машины не видны.
Эклунд считает ретушь бесполезной с военной точки зрения, поскольку Украина и западные разведки используют собственные спутниковые снимки. По его мнению, за редактированием стоит административный запрет на публикацию изображений определенных объектов. Западные картографические сервисы также скрывают часть военных объектов, однако стационарные позиции остаются видны на снимках других спутниковых операторов.
В 2024 году российский суд обязал «Яндекс» скрыть на спутниковых снимках Рязанский НПЗ из-за атак украинских беспилотников. Североевропейские СМИ в совместном расследовании насчитали на западе России 119 размытых объектов, включая военные базы и атомные электростанции. Среди скрытых территорий также находилась резиденция Владимира Путина на Валдае.
Кронштадт остается одной из ключевых баз Балтийского флота России. В июне украинские беспилотники поразили находившийся в сухом доке ракетный корвет «Бойкий», на котором после двух попаданий начался пожар. Последующий анализ спутниковых снимков показал серьезное повреждение корабельных радиолокационных комплексов и систем радиоэлектронной борьбы.