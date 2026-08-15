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Новости

Нефтяное загрязнение от танкера Caroline Bezengi затронуло больше 40 км берега Омана. Ранее власти сообщали только о 12 км

The Insider
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Пятно, образовавшееся после аварии танкера Caroline Bezengi (IMO: 9224439) загрязнило около 40 км береговой линии Омана. Об этом The Insider сообщили в экологической организации Greenpeace, проанализировав спутниковые снимки. Ранее государственное новостное агентство Омана со ссылкой на Управление окружающей среды заявило, что загрязнены оказались всего 12 км береговой линии. 

Иллюстрация к материалу

В организации призвали к скорейшей стабилизации танкера, предотвращению дальнейшей утечки и перегрузке оставшейся на борту нефти. По словам экологов, в ближайшие часы пятно может достигнуть побережья острова Масира, который, по официальным данным, пока не загрязнен. Нефть угрожает коралловым рифам, зарослям морских трав и прибрежным экосистемам островов Халанийят, где обитают редкие виды черепах, перелетных птиц и морских млекопитающих. 

Танкер Caroline Bezengi сел на мель 12 июня после серии взрывов неизвестной причины, после чего нефть начала вытекать в море. До 26 июля площадь нефтяного пятна составляла 45 квадратных километров. Затем загрязнение начало стремительно распространяться: к 2 августа площадь пятна увеличилась примерно до 150 квадратных километров, к 4 августа – до 600 квадратных километров, а к 10 августа – до 1 000 квадратных километров. По состоянию на 13 августа площадь нефтяного пятна достигла уже 1 700 квадратных километров.

В момент аварии танкер шел из Новороссийска в Индию  с грузом российской нефти. OSINT-проект Russian Forces Spotter предполагал, что танкер мог подорваться на магнитных минах («минах-прилипалах»).

Формальным владельцем Caroline Bezengi является зарегистрированная в Шанхае Rentoor Shipmanagement. Как ранее установил The Insider, танкер входит в группу судов, связанных с кипрской Lagosmarine Ltd. Они регулярно перевозили российскую нефть из Приморска, Усть-Луги и Козьмино в Индию и Китай.

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