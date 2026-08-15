Нефтяное загрязнение от танкера Caroline Bezengi затронуло больше 40 км берега Омана. Ранее власти сообщали только о 12 км

В организации призвали к скорейшей стабилизации танкера, предотвращению дальнейшей утечки и перегрузке оставшейся на борту нефти. По словам экологов, в ближайшие часы пятно может достигнуть побережья острова Масира, который, по официальным данным, пока не загрязнен. Нефть угрожает коралловым рифам, зарослям морских трав и прибрежным экосистемам островов Халанийят, где обитают редкие виды черепах, перелетных птиц и морских млекопитающих.

Танкер Caroline Bezengi сел на мель 12 июня после серии взрывов неизвестной причины, после чего нефть начала вытекать в море. До 26 июля площадь нефтяного пятна составляла 45 квадратных километров. Затем загрязнение начало стремительно распространяться: к 2 августа площадь пятна увеличилась примерно до 150 квадратных километров, к 4 августа – до 600 квадратных километров, а к 10 августа – до 1 000 квадратных километров. По состоянию на 13 августа площадь нефтяного пятна достигла уже 1 700 квадратных километров.

В момент аварии танкер шел из Новороссийска в Индию с грузом российской нефти. OSINT-проект Russian Forces Spotter предполагал, что танкер мог подорваться на магнитных минах («минах-прилипалах»).

Формальным владельцем Caroline Bezengi является зарегистрированная в Шанхае Rentoor Shipmanagement. Как ранее установил The Insider, танкер входит в группу судов, связанных с кипрской Lagosmarine Ltd. Они регулярно перевозили российскую нефть из Приморска, Усть-Луги и Козьмино в Индию и Китай.