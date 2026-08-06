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Нефтяное пятно у берегов Омана, вызванное аварией танкера из российского «теневого флота», увеличилось до 600 км² — Greenpeace

The Insider
Caroline Bezengi. Фото: Marine Traffic

Caroline Bezengi. Фото: Marine Traffic

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Свежий анализ спутниковых снимков показал, что нефтяное пятно у берегов Омана, появившееся после аварии на российском танкере, за последние два дня увеличилось в четыре раза, его площадь достигла 600 км². Об этом сообщает немецкое отделение Greenpeace.

«Это резкое расширение указывает на ухудшающееся состояние судна. Анализ спутниковых снимков показывает, что до 26 июля разлив нефти распространялся на 45 км². Ко 2 августа он расширился примерно до 150 км², а снимки от 4 августа показывают, что сейчас он простирается примерно на 600 км²», — рассказала эксперт Greenpeace по экологическим катастрофам Нина Ноэль.

Изображение из галереи

Greenpeace

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Активистка Greenpeace MENA Ханен Кескес рассказала, что нефть угрожает черепахам и птицам, которые используют архипелаг Аль-Халланият, у которого произошел разлив, как место для откладывания яиц.

Как писал The Insider, танкер Caroline Bezengi (IMO 9224439), который в июне сел на мель у берегов Омана, стал источником продолжающегося разлива нефти. Судно дедвейтом 159 168 тонн и длиной 274 метра находится на мели у острова Джазират-эль-Киблия. Танкер сел на мель 12 июня после серии взрывов, причина которых неизвестна.

Формальным владельцем танкера, который ходит под флагом Камеруна, является зарегистрированная в Шанхае компания Rentoor Shipmanagement. Как ранее установил The Insider, Caroline Bezengi входит в группу танкеров, связанных с кипрской компанией Lagosmarine Ltd. Эти суда регулярно перевозили российскую нефть из Приморска, Усть-Луги и Козьмино в Индию и Китай. Как установило расследование, маршруты Caroline Bezengi совпадали с поставками нефти, которую дубайские компании, связанные с гражданином Латвии Алексеем Халявиным, закупали у «Сургутнефтегаза» по цене выше установленного странами G7 потолка в $60 за баррель.

Lagosmarine Ltd впоследствии попала под санкции США и Украины. Caroline Bezengi находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Украины, Великобритании и Канады.

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