Танкер из расследования The Insider о «теневом флоте» России сел на мель после таинственных взрывов и загрязняет нефтью побережье Омана

Оманские власти потребовали от владельцев танкера Caroline Bezengi убрать судно с его нынешнего места. Из-за сильного волнения моря судно может в любой момент выбросить в океан десятки тысяч тонн нефти, что приведет к экологической катастрофе. Архипелаг является частью охраняемого морского заповедника, созданного для сохранения морского биоразнообразия. Здесь находятся редкие коралловые рифы, места гнездования нескольких видов морских черепах и важный пункт остановки перелетных птиц, поэтому любой подтвержденный разлив нефти может нанести значительный ущерб окружающей среде.

Формальным владельцем танкера является зарегистрированная в Шанхае компания Rentoor Shipmanagement. Как ранее установил The Insider, Caroline Bezengi входит в группу танкеров, связанных с кипрской компанией Lagosmarine Ltd. Эти суда регулярно перевозили российскую нефть из Приморска, Усть-Луги и Козьмино в Индию и Китай. По данным расследования, маршруты Caroline Bezengi совпадали с поставками нефти, которую дубайские компании, связанные с гражданином Латвии Алексеем Халявиным, закупали у «Сургутнефтегаза» по цене выше установленного странами G7 потолка в $60 за баррель.

Lagosmarine Ltd впоследствии попала под санкции США и Украины.

Сам танкер также находится под санкциями. Ограничения против него ввели Европейский союз (24 октября 2025 года), Швейцария и Украина (13 декабря 2025 года), Великобритания (24 февраля 2026 года) и Канада (25 марта 2026 года).