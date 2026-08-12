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Новости

Разлив с танкера Caroline Bezengi достиг побережья Омана. Ранее The Insider и Greenpeace обнаружили утечку нефти на спутниковых снимках

The Insider
Иллюстрация к материалу

Нефть, которая продолжает вытекать из севшего на мель у берегов Омана танкера Caroline Bezengi (IMO: 9224439), достигла материкового побережья страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Международную морскую организацию (IMO).

По словам представителя IMO, нефтяное пятно дрейфует к северо-востоку от оманского острова Джазират-эль-Киблия, а часть загрязнения уже достигла материка. Власти подготовили план реагирования на разлив.

По последним данным правительства Омана, площадь нефтяного пятна достигла почти 400 км². Представитель IMO сообщил Reuters, что утечка с Caroline Bezengi продолжается уже некоторое время, а сезонный муссон ограничивает доступ к судну и задерживает спасательные работы.

На борту танкера находилось около 800 тысяч баррелей российской нефти, предназначавшейся для поставки в Азию. Судно остается примерно в 22 морских милях (около 41 км) от оманской рыбацкой деревни Шарбитать.

О продолжающейся утечке с Caroline Bezengi The Insider писал еще 31 июля. Тогда аналитики Greenpeace по просьбе издания изучили спутниковые снимки места аварии и пришли к выводу, что источником нефтяных пятен является именно севший на мель танкер. К 6 августа площадь пятна, по подсчетам Greenpeace, достигла 600 км². Данные отличаются от подсчетов IMO из-за различий в датах и методах оценки.

Caroline Bezengi дедвейтом 159 168 тонн и длиной 274 метра сел на мель у Джазират-эль-Киблии в июне после серии необъяснимых взрывов. Причина происшествия официально не установлена. OSINT-проект Russian Forces Spotter предполагал, что танкер мог подорваться на магнитных минах («минах-прилипалах»). По данным Starboard Maritime Intelligence, перед аварией судно перевозило российскую нефть из Новороссийска в Индию.

Оманские власти ранее потребовали от владельца убрать танкер. Особую опасность представляет его расположение рядом с охраняемым морским заповедником: из-за сильного волнения судно может выбросить в море десятки тысяч тонн остающейся на борту нефти. В районе находятся редкие коралловые рифы, места гнездования нескольких видов морских черепах и важная остановка перелетных птиц.

Формальным владельцем Caroline Bezengi является зарегистрированная в Шанхае Rentoor Shipmanagement. Как ранее установил The Insider, танкер входит в группу судов, связанных с кипрской Lagosmarine Ltd. Они регулярно перевозили российскую нефть из Приморска, Усть-Луги и Козьмино в Индию и Китай. Маршруты Caroline Bezengi, согласно расследованию, совпадали с поставками нефти, которую связанные с гражданином Латвии Алексеем Халявиным дубайские компании закупали у «Сургутнефтегаза» по цене выше действовавшего тогда потолка G7 в $60 за баррель.

Lagosmarine впоследствии попала под санкции США и Украины. Сам Caroline Bezengi также находится под ограничениями: санкции против танкера ввели Евросоюз, Швейцария, Украина, Великобритания и Канада.

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