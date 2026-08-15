Оман заявил, что 12 км его береговой линии пострадали от загрязнения нефтью из танкера Caroline Bezengi

Государственное новостное агентство Омана со ссылкой на Управление окружающей среды заявило, что 12 км береговой линии страны в районе мыса Рас-Мадрака оказались загрязнены нефтью. Нефтяное пятно в море продолжает двигаться в юго-восточном направлении в сторону открытого океана. Остров Масира, находящийся в зоне риска, пока не затронут загрязнением.

Власти страны начали очистку пляжей, а также выделили специальные площадки для складирования опасных отходов, образующихся в результате этих работ. В районе Масира коммунальные службы подготовили прибрежные колодцы на тот случай, если водозаборы опреснительных установок окажутся загрязнены нефтью. Кроме того, центр безопасности и качества пищевых продуктов усилил контроль за местами выгрузки рыбы, сбор проб и лабораторные тестирования.

Как писал ранее The Insider, еще 31 июля аналитики Greenpeace по просьбе издания изучили спутниковые снимки места аварии и пришли к выводу, что источником нефтяных пятен является именно танкер Caroline Bezengi (IMO: 9224439), который шел с грузом российской нефти из Новороссийска в Индию. Танкер сел на мель из-за серии взрывов, причина которых неизвестна. OSINT-проект Russian Forces Spotter предполагал, что танкер мог подорваться на магнитных минах («минах-прилипалах»).

Формальным владельцем Caroline Bezengi является зарегистрированная в Шанхае Rentoor Shipmanagement. Как ранее установил The Insider, танкер входит в группу судов, связанных с кипрской Lagosmarine Ltd. Они регулярно перевозили российскую нефть из Приморска, Усть-Луги и Козьмино в Индию и Китай. Оманские власти требуют от владельца убрать танкер.