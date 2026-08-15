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Новости

Оман заявил, что 12 км его береговой линии пострадали от загрязнения нефтью из танкера Caroline Bezengi

The Insider
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Государственное новостное агентство Омана со ссылкой на Управление окружающей среды заявило, что 12 км береговой линии страны в районе мыса Рас-Мадрака оказались загрязнены нефтью. Нефтяное пятно в море продолжает двигаться в юго-восточном направлении в сторону открытого океана. Остров Масира, находящийся в зоне риска, пока не затронут загрязнением. 

Власти страны начали очистку пляжей, а также выделили специальные площадки для складирования опасных отходов, образующихся в результате этих работ. В районе Масира коммунальные службы подготовили прибрежные колодцы на тот случай, если водозаборы опреснительных установок окажутся загрязнены нефтью. Кроме того, центр безопасности и качества пищевых продуктов усилил контроль за местами выгрузки рыбы, сбор проб и лабораторные тестирования. 

Как писал ранее The Insider, еще 31 июля аналитики Greenpeace по просьбе издания изучили спутниковые снимки места аварии и пришли к выводу, что источником нефтяных пятен является именно танкер Caroline Bezengi (IMO: 9224439), который шел с грузом российской нефти из Новороссийска в Индию. Танкер сел на мель из-за серии взрывов, причина которых неизвестна. OSINT-проект Russian Forces Spotter предполагал, что танкер мог подорваться на магнитных минах («минах-прилипалах»).

Формальным владельцем Caroline Bezengi является зарегистрированная в Шанхае Rentoor Shipmanagement. Как ранее установил The Insider, танкер входит в группу судов, связанных с кипрской Lagosmarine Ltd. Они регулярно перевозили российскую нефть из Приморска, Усть-Луги и Козьмино в Индию и Китай. Оманские власти требуют от владельца убрать танкер. 

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