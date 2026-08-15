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Новости

Иран обвинил Катар в удержании троих своих летчиков в плену в течение почти полугода

The Insider
Последствия иранских ударов по Дохе, Катар. Фото: Reuters

Последствия иранских ударов по Дохе, Катар. Фото: Reuters

Глава комитета по поиску пропавших без вести Генштаба ВС Ирана генерал Сейед Багерзаде написал открытое письмо в Международный комитет Красного Креста, в котором обвинил Катар в том, что тот удерживает в плену трех иранских пилотов истребителей. По словам Багерзаде, пилоты находятся в плену со 2 марта, при этом их права не соблюдаются должным образом. Письмо опубликовали иранские медиа. 

Согласно этому письму, два истребителя Су-24 после ударов США по территории Ирана атаковали "вражескую военную базу" в Катаре. Задание они выполнили успешно, но на обратном пути самолеты попали под огонь ПВО и оба экипажа катапультировались. Один летчик — Маджид Каземи — погиб и его тело было захоронено, а еще трое — Джавад Салехи, Абдолмаджид Даштиан и Омран Бехравешиан — попали в плен. Все это время они не имеют связи с семьей и Красным Крестом. В каком состоянии они находятся — неизвестно. 

Министр обороны Катара еще 2 марта заявил, что его ВВС сбили два истребителя Су-24 но не уточнил ни судьбу экипажей, ни обстоятельств инцидента. 

В ответ на удары США и Израиля по территории Ирана, начавшиеся 28 февраля этого года, последний начал обстреливать дружественные США страны Персидского залива - кроме Катара, под удар попали, в частности, ОАЭ и Саудовская Аравия. Целями за это время становились как военные базы США в этих странах, так и инфраструктурные объекты - аэропорты и НПЗ.

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