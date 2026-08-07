Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан 7 августа подписали в Мекке соглашение о совместной обороне. Согласно совместному коммюнике, вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на все. Документ получил название «Мекканское соглашение о совместной обороне».

В коммюнике не раскрываются конкретные обязательства, которые приняли на себя участники соглашения. Представитель Турции сообщил агентству Reuters, что пакт носит исключительно оборонительный характер и предусматривает взаимную помощь только при защите от нападения. По его словам, соглашение не направлено против какого-либо конкретного государства, открыто для присоединения других стран региона и не заменяет уже существующие двусторонние и многосторонние договоренности.

Перед подписанием соглашения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и командующий пакистанской армией Асим Мунир встретились с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Шариф и Мунир перед приездом Эрдогана совершили в Мекке малое паломничество. Переговоры о трехстороннем оборонном соглашении продолжались почти год.

Саудовская Аравия и Пакистан еще в сентябре 2025 года заключили двустороннее соглашение о взаимной обороне с аналогичным условием: нападение на одну страну считается нападением на обе. В феврале 2026 года The Insider отмечал, что к этому союзу намерена присоединиться Турция.

Пакистан десятилетиями обучает саудовских военнослужащих и оказывает королевству техническую помощь. В мае Reuters писал, что Исламабад разместил в Саудовской Аравии около восьми тысяч военных, истребители JF-17, беспилотники и китайскую систему противовоздушной обороны HQ-9. Турция и Пакистан, в свою очередь, поставляли друг другу военные корабли и учебные самолеты, а в 2023 году Эр-Рияд заключил крупнейший на тот момент оборонный экспортный контракт с Анкарой на покупку беспилотников.

Соглашение подписано на фоне войны США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля. Иран и связанные с ним вооруженные формирования с тех пор наносят удары по Саудовской Аравии и другим государствам Персидского залива, а движение судов через Ормузский пролив, через который до войны проходило около пятой части мировых поставок энергоносителей, практически прекратилось. Накануне подписания пакта саудовские власти предупредили о возможной скоординированной атаке со стороны проиранских формирований в Ираке и йеменских хуситов.