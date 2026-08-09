Сына бывшего премьера Армении арестовали по делу о заказном убийстве пастора. Подозреваемый — зять лидера пророссийской партии Царукяна

Суд в Ереване арестовал на два месяца бывшего депутата и экс-мэра Арташата Аргама Абрамяна — сына бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна. Его обвиняют в подстрекательстве к заказному убийству, совершенному в 2023 году. По версии следственного комитета Армении, Абрамян подозревал жену в личных отношениях с пастором религиозной организации «Христиане евангельской веры», которого ведомство называет инициалами С. В. Также утверждается, что жена Абрамяна передавала пастору крупные суммы денег.

Как полагает следствие, из мести Абрамян поручил убийство своему охраннику Г. Х., который находился от него в финансовой и личной зависимости. 30 апреля 2023 года охранник якобы застрелил пастора возле жилого дома на проспекте Мясникяна в Ереване.

Предполагаемому исполнителю ранее предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия. В апреле 2024 года его дело направили в суд. Адвокат мужчины сказал изданию Hraparak, что его подзащитный не признает вину, а прямых доказательств причастности Абрамяна к преступлению, по его словам, нет.

Абрамяна задержали сотрудники Службы национальной безопасности Армении 8 августа. Омбудсмен страны Анаит Манасян раскритиковала следственный комитет за публикацию сведений о личной и семейной жизни фигурантов дела, а также за упоминание религиозной принадлежности убитого.

Аргам Абрамян женат на дочери бизнесмена и лидера пророссийской партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Сам Царукян с июля находится под арестом по обвинению в организации мошенничества и отмывании денег в особо крупном размере. Как писал The Insider, суд передал государству управление его цементным и коньячным предприятиями. Партия Царукяна на июньских парламентских выборах получила 3,9893% голосов и не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер.