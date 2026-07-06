В Ереване задержали лидера пророссийской партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна

В Ереване задержан лидер пророссийской партии «Процветающая Армения», бизнесмен Гагик Царукян. Об этом сообщает Hetq со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Армении Киму Авдалян.

Утром 6 июня сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в доме Царукяна, а также по более чем 70 связанным с ним адресам. По данным Hetq, следственные действия проводятся по уголовному делу об отмывании денег.

Адвокат Ерем Саркисян подтвердил журналистам, что Царукян задержан и будет доставлен в суд для избрания меры пресечения. Telegram-канал «Баграмян 26» сообщает, что вместе с бизнесменом задержан еще один человек.

«Процветающая Армения» участвовала в парламентских выборах 7 июня, однако не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер и не прошла в Национальное собрание. Сразу после выборов на Царукяна завели дело и запретили выезд из страны. Как сообщал в конце июня The Insider, со здания Олимпийского комитета Армении сняли фотографии Царукяна, который занимает пост президента организации с 2005 года.

Как ранее писал The Insider, Царукян регулярно ездил в Москву, а в феврале 2019 года его партия «Процветающая Армения» подписала протокол о сотрудничестве с «Единой Россией». В утечках ныне упраздненного управления президента по культурным связям с ближним зарубежьем сохранились копия паспорта Царукяна и финансовая смета на его предвыборную кампанию в 2017 году.