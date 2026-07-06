В Армении проходят обыски у лидера пророссийской партии «Процветающая Армения». Ранее на него завели дело и запретили выезд из страны

Силовики в Армении пришли с обысками к Гагику Царукяну, лидеру пророссийской партии «Процветающая Армения». Об этом сообщают пресс-секретарь «Процветающей Армении» Ивета Тоноян и проправительственный Telegram-канал «Баграмян 26».

Обыски подтвердили в Следственном комитете Армении. Как пишет Тоноян, у входа в резиденцию Царукяна сейчас дежурят сотрудники Службы нацбезопасности, они не пускают внутрь адвокатов.

6 июля силовики пришли с обысками в офисы компаний, входящих в холдинг «Мульти-Групп», который принадлежит Царукяну и его семье. Обыски проводятся также в квартирах руководителей организаций.

Предположительно, обыски у лидера «Процветающей Армении» связаны с делом об отмывании денег, пишут СМИ. О том, что на Царукяна завели уголовное дело, стало известно в начале июня. Тогда же ему запретили выезд из страны, не выпустив из аэропорта Еревана.

Самого же Царукяна не арестовали: его защищают статус кандидата в депутаты и соответствующая депутатская неприкосновенность. Впрочем, в конце июня СМИ писали, что прокуратура направила в ЦИК ходатайство о лишении его неприкосновенности. Исход этого дела пока не известен.

Как ранее писал The Insider, Царукян регулярно ездил в Москву, а в феврале 2019 года его партия «Процветающая Армения» подписала протокол о сотрудничестве с «Единой Россией». В утечках ныне упраздненного управления президента по культурным связям с ближним зарубежьем сохранились копия паспорта Царукяна и финансовая смета на его предвыборную кампанию в 2017 году.