Суд в Армении передал в управление государству коньячный завод «Ной» пророссийского политика Гагика Царукяна

Антикоррупционный суд Армении передал государству управление акциями Ереванского коньячно-винно-водочного комбината «Арарат» (выпускает продукцию под брендом «Ной»), принадлежащими бизнесмену и лидеру пророссийской партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Армении. Акции переданы Министерству экономики в рамках дела о конфискации имущества предполагаемого незаконного происхождения.

Речь идет об обеспечительной мере, а не об окончательной конфискации предприятия. Генпрокуратура обратилась в суд с соответствующим ходатайством 29 июля, а 30 июля суд его удовлетворил, передав государству управление акциями и их хранение на время рассмотрения дела.

Иск против Царукяна и связанных с ним лиц Генпрокуратура подала еще в октябре 2023 года. Ведомство требует конфисковать акции комбината, 75 объектов недвижимости, включая 52 квартиры в ереванском районе Нор-Норк, 42 транспортных средства, а также доли в 38 компаниях. Кроме того, прокуратура предъявила Царукяну и связанным с ним лицам денежные требования на 105,9 млрд драмов — около $289 млн по текущему курсу.

Ранее, 15 июля, суд по аналогичному ходатайству прокуратуры передал государству управление акциями принадлежащей Царукяну компании «Араратцемент».

Царукян был задержан 6 июля, а на следующий день суд арестовал его на два месяца. Бизнесмену вменяют организацию мошенничества и отмывание денег в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022–2024 годах участники группы под руководством Царукяна договаривались с иранскими предпринимателями о развитии торговых связей между Ираном и Арменией и создавали совместные компании. Под видом организации грузоперевозок они ввезли из Ирана 52 транспортных средства, технику, топливо и другие товары, подделали таможенные декларации и другие документы, после чего похитили имущество общей стоимостью около $21,1 млн. Затем часть товаров продали по поддельным документам, а полученные деньги смешали с легальными доходами, утверждает Следственный комитет. В другом эпизоде Царукяна обвиняют в организации хищения еще $934 тысяч у гражданина Ирана при сделке по импорту топлива.

До этого на Царукяна завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и запретили ему покидать Армению. После задержания силовики провели обыски более чем по 70 связанным с ним адресам и опечатали ряд предприятий.

Царукян регулярно ездил в Москву, а в 2019 году его партия «Процветающая Армения» подписала соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией». В утечках упраздненного управления президента России по культурным связям с ближним зарубежьем The Insider обнаружил копию паспорта Царукяна и смету его предвыборной кампании 2017 года.