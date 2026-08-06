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Новости

В Нигерии освободили 308 похищенных. Власти назвали это крупнейшей спасательной операцией за один день

The Insider
Фото: KOLA SULAIMON/AFP via Getty Images

Фото: KOLA SULAIMON/AFP via Getty Images

Нигерийские силовики вызволили из плена 308 человек, похищенных в ходе разных нападений на севере страны. Об этом в среду сообщил президент Нигерии Бола Тинубу, передает Associated Press.

Среди освобожденных — 163 жителя общины Воро в районе Кайама штата Квара, захваченные в феврале, и еще 145 человек, похищенных преимущественно в штате Нигер. Подробности операции не раскрываются, в заявлении говорится лишь о том, что пленников вывели из леса и сейчас им оказывают медицинскую помощь. В неволе они провели несколько месяцев.

Тинубу назвал случившееся «крупнейшей спасательной операцией», которую нигерийские силовики когда-либо провели за одни сутки. По его словам, успех этой операции, построенной на данных разведки, показывает, что взаимодействие между службами безопасности страны становится всё эффективнее. Президент заявил:

«Я отдаю должное нашим доблестным мужчинам и женщинам в форме за храбрость и непоколебимую решимость защищать жизни нигерийцев».

Похищения учеников в Нигерии происходят регулярно — нападая на школы, боевики давят на власти и добиваются выкупа. Вооруженные банды постоянно совершают набеги и захватывают людей ради денег на северо-западе и в центральных северных штатах. По утверждению властей, костяк таких группировок составляют бывшие скотоводы, взявшиеся за оружие после столкновений с земледельческими общинами из-за истощающихся ресурсов.

Насилие исламистских группировок в Нигерии в конце 2025 года стало поводом для угроз со стороны Вашингтона. Дональд Трамп ранее пригрозил Нигерии прямым вмешательством, если нигерийские власти не остановят «нападения на христиан».

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