«Эмбарго на роботов в США вызвано тем, что они удобны для слежки, а их разработчики в КНР обязаны сотрудничать со спецслужбами» — IT-эксперт

Министерство коммерции Китая 30 июля обвинило администрацию президента США Дональда Трампа в «провокации, угрожающей стабильности китайско-американских экономических и торговых отношений и стабильности глобальных промышленных и логистических цепочек», сообщает The New York Times.

Причиной стал введенный Федеральной комиссией по связи США запрет на ввоз в страну роботов иностранного производства, способных самостоятельно перемещаться, огибать препятствия и анализировать окружающую обстановку. Запрет касается человекоподобных роботов и четвероногих роботов-собак, но не стационарных роботов, используемых в промышленности и медицине. Большая часть подобных устройств производится именно в Китае. Председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр заявил, что запрет вводится для «обеспечения безопасности важнейших цепочек поставок Америки». Опасения ведомства вызвало то, что роботы могут управляться удаленно, а также вести слежку за человеком. Надо сказать, что в целом рынок подобных устройств пока невелик — в прошлом году их было продано всего 15 тысяч. Однако рынок быстро растет: аналитики Morgan Stanley полагают, что к 2030 году он может достичь объема в $15 млрд.

Руководитель специализирующейся на информационной безопасности компании Malfors Артём Тамоян рассказал The Insider, что США не в первый раз запрещают импорт гаджетов из Китая из-за потенциальных угроз безопасности:

«Роботы с камерами, датчиками, микрофонами и удаленным управлением идеально подходят для скрытой слежки и сбора данных о людях и инфраструктуре. Похожей логикой США руководствовались, когда в 2019 году запретили китайское сетевое оборудование (Huawei и других компаний) из-за риска бэкдоров. Кроме того, концентрация производства таких роботов в Китае создает серьезный supply-chain риск. В случае конфликта поставки могут остановиться, а уже установленные устройства оказаться под внешним контролем или быть отключены дистанционно, что особенно актуально, учитывая напряженные отношения Китая и США».

Тамоян также напомнил, что согласно закону КНР «О национальной безопасности», принятому в 2015 году, закону «О национальной разведке» 2017 года и закону «О борьбе с шпионажем», новая редакция которого вступила в силу в 2023 году, граждане и организации обязаны сотрудничать со спецслужбами в вопросах контрразведки. Требования к такому сотрудничеству очень размыты, что оставляет органам госбезопасности широкие возможности действовать по своему усмотрению.