Китай поставляет России оборудование для милитаризации космоса. Эти же компании работают на рынках ЕС и США — Dallas Analytics

Сейчас власти инвестируют десятки миллиардов рублей в наращивание производства «Ангары», однако существующих мощностей для этого не хватает. Внутренние документы, изученные Dallas Analytics, раскрывают масштабы инвестиций и подробные производственные детали проекта.

Согласно внутренним документам ГКНПЦ, в год производится одна «Ангара 1.2», тогда как в планах увеличить выпуск до четырех в год. Кроме того, в планах производство четырех тяжелых ракет «Ангара-А5» ежегодно. Для этих целей начался перенос их производства на завод в Омске. Из сметы следует, что на весь процесс будет потрачено не менее 17,5 млрд рублей.

При этом в документах указывается, что на данный момент производство «Ангары» нерентабельно, а проект переноса в Омск предусматривает переоборудование пяти существующих производственных линий и строительство еще пяти с нуля.

План по созданию новых производственных мощностей подразумевает закупку 541 единицы оборудования на сумму 3,62 млрд рублей. Из них 477 в смете указаны как российские и лишь 57 числятся китайскими. Как подчеркивают в Dallas Analytics, подобное соотношение может ввести в заблуждение.

Если классифицировать оборудование по значимости, то на китайских производителей приходится почти треть (28,2%) технологического ядра проекта. А, например, в цехе по обработке металла поставщики из Китая должны обеспечить и вовсе 47% необходимого оборудования. В цеху композитов и резинотехнических изделий доля китайцев снижается до 15,9%. Однако единственный обрабатывающий центр с ЧПУ (числовое программное управление, предназначен для высокоточного производства), который должен разместиться в этом цехе, — китайского производства.

В целом доля Китая в общей смете на производственное оборудование составляет 24,3% (почти 900 млн рублей). Однако в случае с закупками оборудования для технологического ядра китайцам уйдут 91,5% запланированных на это средств.