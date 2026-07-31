Китай поставляет России оборудование для милитаризации космоса. Эти же компании работают на рынках ЕС и США — Dallas Analytics

Российский проект космических ракет-носителей «Ангара» оказался во многом зависим от Китая: значительная часть оборудования для производства ракеты поставляется компаниями из КНР. Об этом говорится в расследовании украинской аналитической и разведывательной компании Dallas Analytics, изучившей внутренние документы Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева (ГКНПЦ). «Ангара 1.2» используется исключительно для нужд Минобороны РФ, а китайские поставщики, помогающие России в милитаризации космоса, также активно работают на рынках Евросоюза и США.
«Ангара-1.2» — это двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Предыдущий запуск легкой ракеты-носителя с военными спутниками состоялся еще в апреле этого года. С момента дебюта ракеты в 2014 году он уже восьмой по счету.
Сейчас власти инвестируют десятки миллиардов рублей в наращивание производства «Ангары», однако существующих мощностей для этого не хватает. Внутренние документы, изученные Dallas Analytics, раскрывают масштабы инвестиций и подробные производственные детали проекта.
Согласно внутренним документам ГКНПЦ, в год производится одна «Ангара 1.2», тогда как в планах увеличить выпуск до четырех в год. Кроме того, в планах производство четырех тяжелых ракет «Ангара-А5» ежегодно. Для этих целей начался перенос их производства на завод в Омске. Из сметы следует, что на весь процесс будет потрачено не менее 17,5 млрд рублей.
При этом в документах указывается, что на данный момент производство «Ангары» нерентабельно, а проект переноса в Омск предусматривает переоборудование пяти существующих производственных линий и строительство еще пяти с нуля.
План по созданию новых производственных мощностей подразумевает закупку 541 единицы оборудования на сумму 3,62 млрд рублей. Из них 477 в смете указаны как российские и лишь 57 числятся китайскими. Как подчеркивают в Dallas Analytics, подобное соотношение может ввести в заблуждение.
Если классифицировать оборудование по значимости, то на китайских производителей приходится почти треть (28,2%) технологического ядра проекта. А, например, в цехе по обработке металла поставщики из Китая должны обеспечить и вовсе 47% необходимого оборудования. В цеху композитов и резинотехнических изделий доля китайцев снижается до 15,9%. Однако единственный обрабатывающий центр с ЧПУ (числовое программное управление, предназначен для высокоточного производства), который должен разместиться в этом цехе, — китайского производства.
В целом доля Китая в общей смете на производственное оборудование составляет 24,3% (почти 900 млн рублей). Однако в случае с закупками оборудования для технологического ядра китайцам уйдут 91,5% запланированных на это средств.
По данным расследователей, крупнейший из китайских поставщиков, задействованных в проекте, — Anyang Forging Press Machine Industry Co., Ltd. (Anyang FPM). Он также работает на рынках США, Германии, Японии и 80 других стран, а у сайта компании есть русскоязычная версия. Anyang FPM должна поставить России восемь ковочных и прессовых машин. Аналитики напоминают, что ЕС и США ввели санкции на поставки подобной продукции в РФ. Это создает ситуацию, когда одна и та же компания зарабатывает деньги на рынках стран, поддержавших Украину в ее борьбе с российским полномасштабным вторжением, и одновременно продает оборудование для модернизации военно-промышленной базы РФ.
В Dallas Analytics подчеркивают:
«Ракеты-носители „Ангара“, которые будут производиться на этом оборудовании, выведут на орбиту спутники Минобороны России. Эти спутники, в свою очередь, могут угрожать европейским объектам как в космосе, так и на земле. Единственное, что может повлиять на китайских производителей, — это реальный риск потери доступа к европейским рынкам. В более широком смысле ведение бизнеса с Россией должно означать потерю доступа к Западу».
При этом расследователи обращают внимание, что оборудование, которое РФ намерена закупить у Китая, довольно стандартное. Поэтому внесение в санкционный список одной компании не приведет к прекращению поставок: идентичные станки можно найти у других китайских производителей. Кроме того, судя по изученным документам, в Китае также используют практику создания «краткосрочных брендов» специально для российского рынка.
Как отмечают в Dallas Analytics, ракеты-носители «Ангара 1.2» никогда не использовались для гражданских и коммерческих целей. Единственным заказчиком пусков ракеты всегда выступало Минобороны РФ для вывода на орбиту спутников под названием «Космос» — стандартным для российских военных космических аппаратов различных типов.