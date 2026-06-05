Ученые выяснили, что источником части помех GPS в Европе являются российские спутники раннего предупреждения

Российские спутники серии «Тундра» системы ЕКС вызывают кратковременные сбои сигнала GPS по всей Европе — такой вывод содержится в новом исследовании ученых Техасского университета и испанской технологической компании GMV, с которым ознакомилась газета The New York Times. По данным издания, о помехах были уведомлены и высокопоставленные офицеры ВВС США.

Ученые зафиксировали не менее 75 инцидентов с 2019 года — от Исландии до Италии. В трех из них удалось с точностью установить источник помех: им оказались российские военные спутники раннего предупреждения о ракетных пусках. В остальных случаях собранных данных не хватило для окончательной атрибуции, однако тип сигнала во всех инцидентах идентичен. Каждый сбой длится менее десяти секунд и не приводит к серьезным последствиям — большинство устройств успевают переключиться на резервный сигнал или последнее известное местоположение. Тем не менее помехи затрагивают системы GPS США, Китая и Европейского союза, а российский ГЛОНАСС не страдает.

Три спутника, которые ученые идентифицировали как источники помех, принадлежат группировке ЕКС — единственной российской системе раннего предупреждения о ракетных ударах и ядерных взрывах. Первый инцидент был зафиксирован в октябре 2019 года — ровно через месяц после запуска первого активного спутника этой серии.

Эксперты сомневаются в преднамеренности происходящего. Тем не менее исследователи и отставные военные предупреждают, что само по себе существование такой угрозы принципиально меняет оценку уязвимости критической инфраструктуры. Глава Фонда устойчивой навигации Дана Говард отметил, что GPS используется не только в потребительских приложениях, но и для синхронизации электросетей и вышек сотовой связи.

Спутниковые помехи не единственный вектор угрозы. Как отметил в беседе с The Insider Тодд Хамфрис, руководитель Лаборатории радионавигации Техасского университета и один из авторов исследования, масштаб помех GPS существенно зависит от их носителя. Для источника, установленного на воздушном судне, радиус поражения может достигать 450 км, тогда как наземные способны воздействовать в радиусе не более 50 км. При этом Россия, по его словам, может менять стратегию от месяца к месяцу — точечно преследовать отдельные воздушные суда, блокировать целые секторы воздушного пространства или создавать широкополосные помехи. Атрибуция источника технически возможна с точностью около 100 метров и, как правило, производится из космоса.

Ранее сообщалось, что литовский регулятор в сфере связи зафиксировал двенадцатикратный рост числа спуфинговых антенн на границе Калининградской области — с трех до 36 — и предупредил, что Россия теперь способна фальсифицировать GPS-сигналы в радиусе до 450 км вглубь европейской территории.