Россия может глушить GPS-сигналы на 450 км вглубь Европы, заявили власти Литвы

Литовский регулятор в сфере связи заявил, что Россия расширила свои возможности по фальсификации сигналов GPS в Европе. Теперь она может глушить сигнал на территории в радиусе до 450 км от Калининградской области, заявил агентству Reuters замглавы ведомства Дариус Кулиесиус.
По словам чиновника, на границе российского экслава в начале 2025 года было всего три антенны, которые позволяли «подменять» GPS-сигналы. Сейчас их 36 — в двенадцать раз больше. Кулиесиус назвал подобное вмешательство в GPS-сигналы «системной, постоянной, бесконечной российской провокацией против европейской безопасности».
Теперь Россия, как утверждается, может фальсифицировать сигналы GPS в глубине Европы в радиусе до 450 км от границ региона. В этом радиусе расположены, например, вся территория Литвы, крупные города, такие как Рига и Варшава, а также южная часть Эстонии. На северо-западе в этом радиусе находится побережье Швеции, а на западе — граница Польши и Германии.
Как именно литовские власти замеряли этот радиус действия спуфинговых систем, однако, неясно.
Специалист по кибербезопасности Александр Литреев в разговоре с The Insider называет подобные оценки литовского ведомства «вполне реалистичными».
«Для ясности нужно сначала понять, как работает GPS. Это довольно слабые сигналы, приходящие со спутника на земной орбите. В каждом сигнале содержится текущая временная метка. Принимающее устройство — будь то навигатор, телефон, или что-то более серьезное вроде самолета, автомобиля или дрона — сравнивает время у себя со временем, присланным от спутника. Исходя из разницы во времени и знания скорости распространения сигналов происходит расчет расстояния от спутника до приемника. Имея сигналы от минимум трех спутников, можно получить вполне конкретную точку на карте.
Сигнал от спутника очень слабый. Он приходит с орбиты высотой более 20 тысяч километров. Для подмены сигнала и нарушения работы GPS вовсе нет необходимости глушить сигнал от спутника. Достаточно просто передавать имитирующий спутник сигнал чуть „громче“ настоящего. Как вы понимаете, от Калининграда, Пскова или Петербурга до Эстонии, Литвы и Латвии расстояние существенно меньше, чем те самые 20 тысяч километров до спутника на орбите. Это значит, что для организации таких помех никаких сверхтехнологий не нужно», — объясняет он.
Число передатчиков, которыми Россия может «глушить» эти сигналы, может меняться постоянно, отмечает Литреев. В июле прошлого года группа исследователей из Польши указала на два военных объекта в Калининграде, с которых, предположительно, глушат сигналы. Оба были расположены в непосредственной близости от известных подразделений радиоэлектронной борьбы и военных антенных комплексов. Среди них, например, была система ГТ-01 «Мурманск-БН» — комплекс грузовиков с мощными 32-метровыми антеннами.
Подобные системы достаточно мобильны и при необходимости могут легко перемещаться.
В литовском регуляторе в сфере связи также добавили, что из-за помех ухудшается качество мобильной связи. Также перебои возникают в работе приложений для отслеживания общественного транспорта, поскольку они используют для определения местоположений автобусов именно GPS-сигнал. Эти скачки особенно заметны во время российских ударов по территории Украины.
Европейские страны ранее неоднократно обвиняли Россию в создании помех для систем GPS. В августе прошлого года страны Балтии пожаловались из-за этого на Россию в ООН.
Перебои со связью отражаются не только на мобильной связи, но и на авиа- или морском сообщении. На этой неделе стало известно, что с такой проблемой недавно столкнулся самолет Королевских ВВС, на борту которого находился министр обороны Великобритании. Он потерял сигнал GPS во время пролета вблизи российской границы, возвращаясь из Эстонии. С GPS-помехами при полете в Литву столкнулся и самолет врио министра обороны Румынии. В сентябре прошлого года резкий рост помех GPS у гражданской авиации зафиксировали в Германии. Тогда их тоже связали с Россией.
Литреев также подчеркивает, что, скорее всего, эти помехи отразятся прежде всего на работе аэропортов — например, системах автоматического захода на посадку, которую часто используют в современных самолетах:
«Это скорее неудобство, чем что-то фатальное: самолеты могут заходить на посадку и без нее — просто это будут более примитивные системы типа курсо-глиссадной системы, где воздушное судно идет не по GPS, а по радиомаячкам у взлетно-посадочной полосы».
У обычной гражданской электроники вряд ли возникнут серьезные проблемы с GPS. Городская застройка и естественный рельеф могут стать препятствием для спуфинга: они снижают уровень помех на земле: «От российских РЭБ до какой-нибудь Риги еще не факт, что сигнал долетит через холмы/дома/леса», — говорит Литреев. Напротив, в воздухе у самолетов нет таких естественных преград, поэтому их навигационные системы наиболее подвержены помехам.