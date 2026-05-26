Россия может глушить GPS-сигналы на 450 км вглубь Европы, заявили власти Литвы

Литовский регулятор в сфере связи заявил, что Россия расширила свои возможности по фальсификации сигналов GPS в Европе. Теперь она может глушить сигнал на территории в радиусе до 450 км от Калининградской области, заявил агентству Reuters замглавы ведомства Дариус Кулиесиус.

По словам чиновника, на границе российского экслава в начале 2025 года было всего три антенны, которые позволяли «подменять» GPS-сигналы. Сейчас их 36 — в двенадцать раз больше. Кулиесиус назвал подобное вмешательство в GPS-сигналы «системной, постоянной, бесконечной российской провокацией против европейской безопасности».

Теперь Россия, как утверждается, может фальсифицировать сигналы GPS в глубине Европы в радиусе до 450 км от границ региона. В этом радиусе расположены, например, вся территория Литвы, крупные города, такие как Рига и Варшава, а также южная часть Эстонии. На северо-западе в этом радиусе находится побережье Швеции, а на западе — граница Польши и Германии.

Как именно литовские власти замеряли этот радиус действия спуфинговых систем, однако, неясно.

Специалист по кибербезопасности Александр Литреев в разговоре с The Insider называет подобные оценки литовского ведомства «вполне реалистичными».

«Для ясности нужно сначала понять, как работает GPS. Это довольно слабые сигналы, приходящие со спутника на земной орбите. В каждом сигнале содержится текущая временная метка. Принимающее устройство — будь то навигатор, телефон, или что-то более серьезное вроде самолета, автомобиля или дрона — сравнивает время у себя со временем, присланным от спутника. Исходя из разницы во времени и знания скорости распространения сигналов происходит расчет расстояния от спутника до приемника. Имея сигналы от минимум трех спутников, можно получить вполне конкретную точку на карте.



Сигнал от спутника очень слабый. Он приходит с орбиты высотой более 20 тысяч километров. Для подмены сигнала и нарушения работы GPS вовсе нет необходимости глушить сигнал от спутника. Достаточно просто передавать имитирующий спутник сигнал чуть „громче“ настоящего. Как вы понимаете, от Калининграда, Пскова или Петербурга до Эстонии, Литвы и Латвии расстояние существенно меньше, чем те самые 20 тысяч километров до спутника на орбите. Это значит, что для организации таких помех никаких сверхтехнологий не нужно», — объясняет он.

Число передатчиков, которыми Россия может «глушить» эти сигналы, может меняться постоянно, отмечает Литреев. В июле прошлого года группа исследователей из Польши указала на два военных объекта в Калининграде, с которых, предположительно, глушат сигналы. Оба были расположены в непосредственной близости от известных подразделений радиоэлектронной борьбы и военных антенных комплексов. Среди них, например, была система ГТ-01 «Мурманск-БН» — комплекс грузовиков с мощными 32-метровыми антеннами.