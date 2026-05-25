Самолет министра обороны Великобритании потерял GPS-сигнал, когда пролетал возле российской границы — The Times

Самолет Королевских ВВС, на борту которого находился министр обороны Великобритании, подвергся атаке средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и на время потерял сигнал GPS вблизи границы с Россией. Об этом пишет газета The Times.

Министр обороны страны Джон Хили возвращался в Великобританию после посещения солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии. Из-за помех GPS-навигатор на борту самолета Dassault Falcon 900LX вышел из строя и не работал на протяжении всего трехчасового полета.

Помехи привели к неисправности некоторых элементов на приборной панели самолета. Пассажиров на борту (среди которых был и репортер газеты) заверили, что самолет по-прежнему может безопасно эксплуатироваться.

Считается, что помехи возникли только в начале полета — в непосредственной близости от российской территории. Неясно, впрочем, был ли самолет министра обороны намеренной целью атаки.

Это не единственный инцидент с самолетами высокопоставленных европейских чиновников. Еще в 2024 году с подобной проблемой столкнулся экипаж самолета, на котором летел тогдашний министр обороны Грант Шаппс. Он возвращался из Польши с учений НАТО в Великобританию, помехи возникли на подлете к Калининграду.