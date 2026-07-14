Глава NASA впервые за восемь лет приехал на Байконур. Он лично наблюдал за первым запуском «Союза» после аварии на космодроме

Старт стал первым пилотируемым запуском с этой площадки после аварии в ноябре 2025 года. Тогда после запуска «Союза МС-28» в огневой канал обрушилась кабина обслуживания, повредив стартовый комплекс. Сам корабль благополучно добрался до МКС, однако площадка № 31 на несколько месяцев вышла из строя. Ее восстановили в марте 2026 года, после чего с нее запустили грузовой корабль «Прогресс МС-33».

Во время визита Айзекман провел переговоры с Бакановым и первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Перед встречей глава «Роскосмоса» говорил, что одной из основных тем станет возможное продление работы МКС. По его словам, станцию точно будут эксплуатировать до 2028 года, а на переговорах стороны должны были обсудить возможность продления этого срока.

По данным секретариата Мантурова, на встрече обсудили программу завершения работы МКС к концу 2030 года, а также возможное сотрудничество в лунных программах, включая создание стыковочных механизмов, радиосвязь, спутниковую связь и навигацию для будущих миссий.

Как пишет «Интерфакс», после запуска Айзекман отметил, что обе страны уже более 25 лет обеспечивают постоянное присутствие людей на орбите. По его словам, после досрочного возвращения одного из экипажей Crew Dragon в январе 2026 года программа позволила сохранить присутствие российских космонавтов на МКС.

Соглашение о перекрестных полетах действует с 2022 года. По нему российские космонавты летают на американских кораблях Crew Dragon, а астронавты NASA — на российских «Союзах». Менон отправился на МКС именно в рамках этой программы.

«Роскосмос» не включен в санкционные списки США и Евросоюза, однако ограничения действуют против ряда предприятий российской космической отрасли. После полномасштабного вторжения России в Украину Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ExoMars, также остановились запуски «Союзов» с космодрома Куру. Работа России и США на МКС при этом продолжилась.