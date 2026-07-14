Глава NASA впервые за восемь лет приехал на Байконур. Он лично наблюдал за первым запуском «Союза» после аварии на космодроме

Глава NASA Джаред Айзекман лично наблюдал на Байконуре за запуском российского корабля «Союз МС-29» с российско-американским экипажем. Вместе с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым он проводил космонавтов Петра Дуброва и Анну Кикину, а также американского астронавта Анила Менона. Это первый визит главы NASA на Байконур с 2018 года.
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с 31-й площадки космодрома 14 июля в 17:47 по московскому времени. Корабль вышел на заданную орбиту, а примерно через три часа пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции. Полет прошел по двухвитковой схеме сближения.
Для Менона это первый полет в космос, Дубров и Кикина отправились на орбиту во второй раз. Экипаж проведет на МКС около восьми месяцев и должен вернуться на Землю в апреле 2027 года. В программу экспедиции входят 38 экспериментов и два выхода Дуброва и Кикиной в открытый космос. Менон будет участвовать в исследованиях полупроводников, кровообращения в невесомости и биопечати сосудов.
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Старт стал первым пилотируемым запуском с этой площадки после аварии в ноябре 2025 года. Тогда после запуска «Союза МС-28» в огневой канал обрушилась кабина обслуживания, повредив стартовый комплекс. Сам корабль благополучно добрался до МКС, однако площадка № 31 на несколько месяцев вышла из строя. Ее восстановили в марте 2026 года, после чего с нее запустили грузовой корабль «Прогресс МС-33».
Во время визита Айзекман провел переговоры с Бакановым и первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Перед встречей глава «Роскосмоса» говорил, что одной из основных тем станет возможное продление работы МКС. По его словам, станцию точно будут эксплуатировать до 2028 года, а на переговорах стороны должны были обсудить возможность продления этого срока.
По данным секретариата Мантурова, на встрече обсудили программу завершения работы МКС к концу 2030 года, а также возможное сотрудничество в лунных программах, включая создание стыковочных механизмов, радиосвязь, спутниковую связь и навигацию для будущих миссий.
Как пишет «Интерфакс», после запуска Айзекман отметил, что обе страны уже более 25 лет обеспечивают постоянное присутствие людей на орбите. По его словам, после досрочного возвращения одного из экипажей Crew Dragon в январе 2026 года программа позволила сохранить присутствие российских космонавтов на МКС.
Соглашение о перекрестных полетах действует с 2022 года. По нему российские космонавты летают на американских кораблях Crew Dragon, а астронавты NASA — на российских «Союзах». Менон отправился на МКС именно в рамках этой программы.
«Роскосмос» не включен в санкционные списки США и Евросоюза, однако ограничения действуют против ряда предприятий российской космической отрасли. После полномасштабного вторжения России в Украину Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ExoMars, также остановились запуски «Союзов» с космодрома Куру. Работа России и США на МКС при этом продолжилась.