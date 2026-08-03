Борис Надеждин уехал из России во Францию. «Иноагентство» и адмнистративное дело лишили его возможности участвовать в выборах

Политик, в 1990-х годах и начале 2000-х работавший с оппозиционером Борисом Немцовым, впоследствии убитым, и нынешним первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, получил широкую известность в 2024 году. Тогда Надеждин объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты России и начал сбор подписей: по всей стране к пунктам сбора подписей за него выстроились большие очереди. Однако ЦИК РФ отказал ему в регистрации.

Потом политик решил баллотироваться в депутаты Госдумы на выборах 2026 года. Этой возможности его лишили «иноагентство» и административное дело: в июле Надеждина в течение двух недель вначале признали «иностранным агентом», затем оштрафовали по делу о демонстрации «экстремистской символики», поводом для которого стала фотография Алексея Навального.

Позднее Надеждину и вовсе запретили выезд из страны из-за неуплаченного долга в размере свыше 1 455 834 рублей. Источник The Insider, знакомый с ситуацией, тогда говорили, что запрет на выезд в команде политика считают «политическим решением». Как Надеждину удалось покинуть Россию, он пока не раскрыл.