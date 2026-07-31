В России сокращается площадь новых торговых центров из-за сжатия сетей и ухудшения экономической ситуации в целом — «Ведомости»

Торговые центры, открытые или запланированные к запуску в регионах России в 2026 году, окажутся в среднем на 8% меньше прошлогодних, подсчитали в компании Nikoliers, данные которой приводят «Ведомости». По оценке NF Group, у объектов, ввод которых намечен на вторую половину года, средний размер упадет с 17 700 до 15 600 кв. м, рассказала изданию региональный директор департамента торговой недвижимости компании Евгения Хакбердиева.

От вывода на рынок крупных объектов окружного и регионального масштаба застройщики отказались почти полностью, констатирует генеральный директор «IDEM-консалтинга» Екатерина Гресс. Они строят преимущественно комплексы районного уровня, а иногда и чуть меньше по площади. Сложившийся еще в 2022 году курс на малые форматы только набирает силу, говорит директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова, объясняя это в том числе переменами в поведении покупателей: они все охотнее делают покупки рядом с домом и в интернете, а спрос смещается к компактным районным объектам.

Небольшие проекты требуют от девелоперов меньших вложений, а это существенно при нынешней экономической ситуации, отмечают опрошенные эксперты. Отдача при этом выше: районные комплексы в новых жилых кварталах приносят 10–12% годовых против 6–7% у стандартных крупных объектов, которым вдобавок сопутствуют повышенные риски. Посетители заглядывают в районные комплексы чаще — и за товарами первой необходимости, и ради ежедневного отдыха.

Крупные площади сдать сложно, потому что многие сети либо ужимаются, либо уходят с рынка, подчеркивает президент Союза торговых центров Булат Шикиров. Участники рынка, которых опросила его организация, считают оптимальным формат до 20 000 кв. м, куда помещаются продуктовый магазин, фудкорт и спортивная функция.

Аналитики Infoline ранее фиксировали, что рост онлайн-продаж продуктов в России заметно замедлился на фоне охлаждения потребительского спроса и перебоев с мобильным интернетом.