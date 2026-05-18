Рост онлайн-продаж продуктов в РФ замедлился на фоне отключений интернета и охлаждения спроса — аналитики

Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

Рост онлайн-продаж продуктов в России заметно замедлился: с января по март рынок e-grocery вырос на 23,9% год к году — это худший квартальный показатель как минимум с начала 2023 года, подсчитали аналитики из Infoline. За первые три месяца 2025-го рост превысил 26%, а годом ранее — 55%.

Эксперты полагают, что снижение темпов роста вызвано, помимо прочего, перебоями со связью в ряде регионов страны и растущими издержками ретейлеров.

Такой же точки зрения придерживаются в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По словам участников рынка, привычная электронная коммерция перестает быть доступной, что естественным образом приводит к сокращению числа заказов. Даже включение сервисов в «белые списки» не гарантирует работу доставки, так как компании могут заранее ограничивать заказы из-за рисков с передачей данных.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов в свою очередь отмечает и общее охлаждение потребительского спроса:

«Покупатели стали избирательнее в тратах, чаще сравнивают цены и оптимизируют корзину, это в равной мере отражается на всех форматах торговли, и на офлайне, и на онлайне».

Трафик в продовольственных магазинах в торговых центрах за первые четыре месяца этого года упал на 5% по сравнению с тем же периодом 2025-го. В «Платформе ОФД» полагают, что перетоку покупателей в e-grocery способствовала плохая погода: максимальный оборот онлайн-сервисов зафиксирован в наиболее холодные месяцы.

В последние месяцы в ряде российских регионов стали регулярно отключать мобильный интернет на фоне атак беспилотников. Власти объясняют это мерами безопасности.

