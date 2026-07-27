Начальник запорожского управления центра РКН погиб в результате атаки ВСУ по оккупированной Кирилловке

РКН сообщил о гибели начальника управления филиала «Главного радиочастотного центра» (РГЧЦ) по оккупированной Запорожской области Михаила Иванова во время атаки ВСУ на оккупированную Кирилловку. Удар беспилотников пришелся в ночь на 25 июля, но о гибели стало известно лишь сейчас.

Как сообщили в ведомстве, вместе с Ивановым погибли двое его детей — 13-летний сын Андрей и 6-летняя дочь Катя. Супруга чиновника также пострадала и находится в больнице.

Большая часть пресс-релиза о смерти Иванова посвящена его биографии. Он более 20 лет отслужил в вооруженных силах, а с сентября 2025-го по март 2026-го принимал непосредственное участие в «СВО», как российские власти называют полномасштабное вторжение России в Украину. «За добросовестный труд» у Иванова были благодарность и благодарственное письмо от президента РФ и благодарность от РКН.

РГЧЦ — подведомственное РКН предприятие, отвечающее за работу государственной радиочастотной службы. В его задачи входит экспертиза радиоэлектронных средств, координация использования радиочастот и участие в техническом сопровождении надзорной деятельности Роскомнадзора в сфере связи и массовых коммуникаций.

Кирилловка, расположенная на берегу Азовскогоо моря, попала под удар еще в субботу, 25 июля. Как сообщали местные власти, всего во время атаки погибли 12 человек, включая четверых детей, 19 человек пострадали.

Назначенный Москвой «губернатор» оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий утверждал, что под удар в субботу попали туристические базы, а все погибшие — мирные жители. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также настаивала, что украинская армия «продолжает хладнокровно прицельно бить по российскому гражданскому населению».

Назначенный Россией омбудсмен ЛНР также назвала эти удары «продолжением трагедии в Старобельске». В результате удара по местному колледжу в мае этого года погиб 21 человек. Подробнее — в материале по ссылке.

Официальные украинские представители удар по Кирилловке не комментировали. Однако украинские СМИ писали, что под удар попали места размещения российских военных в районе базы отдыха «Дружба».

Тем временем в ночь на 27 июля глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров заявил, что в результате российских атак в регионе погибли два человека, еще 13 получили ранения.