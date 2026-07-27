Европейские страны рассматривают новую стратегию принятия санкций против России, чтобы избежать возможного вето со стороны некоторых государств. Брюссель может отказаться от «пакетов» ограничений, пишет со ссылкой на источники газета Financial Times.

Финансовые ограничения могут сделать более целенаправленными: санкции могут согласовывать по отдельности или небольшими тематическими пакетами. По мнению чиновников, это снизит риски задержек принятия мер из-за возможного вето от государств-членов.

Такая мера может стать альтернативой крупным «пакетным» санкциям, к которым сейчас стремятся в Брюсселе «в целях пиара», уточняет FT.

Принятый в прошлый четверг 21-й пакет санкций, по словам одного из собеседников издания, может стать последним в таком формате:

«Теперь совершенно ясно, что такой подход больше не работает», — сказал он.

Поводом для обсуждения санкционной стратегии стал именно последний пакет ограничений Евросоюза. Его согласование затянулось из-за Греции: та требовала исключений для своей судоходной компании Dynagas в праве на перевозку российского сжиженного природного газа. Брюсселю в итоге пришлось пойти на уступки.