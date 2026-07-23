ЕС согласовал 21-й пакет санкций против России после нескольких недель споров

Послы 27 стран Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Новый пакет предусматривает запрет на транзакции еще с 32 российскими банками, а также санкции против криптовалютных компаний, нефтетрейдеров и судов, которые помогают России обходить ограничения и обслуживают теневой флот.

Кроме того, ЕС решил на год заморозить механизм корректировки потолка цен на российскую нефть. Это должно помешать Москве получить дополнительные доходы от роста мировых цен на нефть на фоне блокады Ормузского пролива.

Как пишет The Guardian, договоренности удалось достичь после того, как ЕС пошел на уступки Греции, которая ранее блокировала принятие ограничений. Греция добилась годового исключения из ранее принятых ограничений на перевозку российского сжиженного природного газа в третьи страны. Исключение будет распространяться на контракты, заключенные до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, оно позволит продолжить работу крупной греческой судоходной компании Dynagas, перевозящей СПГ с российского проекта «Ямал СПГ».

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые меры призваны «продолжить ослабление экономических основ российских военных усилий».

В пакет также вошло рекордное за последние четыре года число персональных санкций. При этом предложение запретить въезд в ЕС россиянам, участвовавшим в боевых действиях против Украины, пока не принято: Евросоюз лишь договорился подготовить необходимые для этого меры.

После политического согласования ЕС должен завершить техническую работу и запустить письменную процедуру для формального утверждения санкций.