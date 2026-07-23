FT: ЕС разрешит греческой Dynagas возить российский СПГ ради принятия нового пакета санкций

Греческой судоходной компании Dynagas разрешат продолжать перевозить российский сжиженный природный газ — это часть компромисса, который позволит ЕС принять новый пакет санкций против Москвы. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Сделку еще должны одобрить послы стран ЕС. Она позволит европейским компаниям в течение 12 месяцев возить российский СПГ в третьи страны, причем этот срок может быть продлен. При этом объемы перевозок ограничат уровнем 2025 года. Кроме того, страны ЕС должны утвердить продление на год потолка цен на российскую нефть в размере $44,10 за баррель — так Брюссель рассчитывает и дальше ограничивать доходы Москвы от продажи ископаемого топлива.

Продление потолка входит в тот же санкционный пакет, поэтому его судьба напрямую зависела от переговоров. Механизм устроен так, что ограничение привязано к мировой цене на нефть, и без нового решения потолок в четверг автоматически поднялся бы вслед за рынком. Между тем в среду котировки достигли максимума за шесть недель и превысили $95 за баррель на фоне продолжающихся уже больше недели ударов, которыми обмениваются США и Иран. Судоходство через Ормузский пролив опять практически остановилось.

Пакет, принятый в октябре прошлого года, запрещал перевозку российского СПГ в третьи страны с конца 2026 года. Греция потребовала исключения из этой меры в обмен на согласие поддержать новые санкции, которые затрагивают другие статьи российского экспорта и банковский сектор. Афины добивались изъятия ради Dynagas — компании миллиардера Георгиоса Прокопиу, которая, по данным морского портала Equasis, эксплуатирует 27 газовозов, включая треть мирового флота танкеров ледового класса Arc7, построенных для работы в арктических водах у завода «Ямал СПГ». Из-за позиции Греции согласование 21-го пакета затянулось больше чем на неделю — в подвешенном состоянии оказались санкции против банков, криптовалютных сетей и предприятий ВПК.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС назвал предложенную сделку «возмутительной». Ранее FT сообщала, что смягчения 21-го пакета санкций требовали сразу шесть стран — Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия, что поставило под угрозу стратегию ЕС по поддержке Украины.