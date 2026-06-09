Еврокомиссия анонсировала 21-й пакет санкций против РФ. В нем десятки российских банков и запрет на въезд участникам войны против Украины

Еврокомиссия предлагает впервые закрыть въезд для всех людей, которые служили в российских вооруженных силах после начала полномасштабного вторжения в Украину. Фон дер Ляйен заявила, что Европа должна оставаться закрытой для тех, кто участвовал во вторжении в Украину.

ЕК также предложила временно заморозить механизм корректировки потолка цен на российскую нефть и распространить санкции против «теневого флота» России еще на 30 судов. Кроме того, под ограничения теперь могут попасть и те суда, которые помогают «теневым». Еще одна мера — запретить продажу России СПГ-танкеров, как ранее под запрет попала продажа нефтяных танкеров.

Помимо этого, по словам фон дер Ляйен, ЕС намерен распространить ограничения еще на 31 российский банк, а также ввести меры против 20 банков, криптовалютных компаний, платформ и нефтетрейдеров из третьих стран, которые помогают России обходить западные санкции. Брюссель также впервые хочет создать механизм полного запрета на криптовалютные услуги для платформ из третьих стран, если они помогают Москве обходить ограничения.

Новые меры затронут и торговлю. Еврокомиссия предлагает ввести экспортные ограничения на металлы и сплавы, которые используются в авиационной и оборонной промышленности, а также на оборудование для обслуживания, запуска и подавления дронов.

Одним из заметных новых направлений для санкций стала рыбная отрасль. Она до сих пор оставалась одной из крупнейших не затронутых ограничениями сфер, отметила фон дер Ляйен. Теперь ЕС предлагает ограничить импорт ряда российских рыбных продуктов и полностью запретить ввоз некоторых видов продукции, включая треску. Ограничения также планируют синхронизировать для Беларуси, чтобы ее нельзя было использовать как канал для обхода санкций.