FT: Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия требуют смягчить 21-й пакет санкций ЕС против России

Страны Евросоюза начинают массово требовать исключений для себя из нового пакета антироссийских санкций, и это ставит под угрозу стратегию поддержки Украины, рассказали Financial Times пять европейских дипломатов, участвующих в переговорах. Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия потребовали смягчить готовящийся 21-й пакет ограничений или заблокировали часть мер целиком — согласование идет уже четвертый день без результата, поскольку решения по санкциям в ЕС принимаются только единогласно.

Наиболее активно за исключения борется Греция, которая не готова согласовать пакет целиком, если не получит разрешения перевозить российский СПГ в третьи страны. Греческая компания Dynagas, принадлежащая миллиардеру Йоргосу Прокопиу, перевезла с начала полномасштабного вторжения более 30 млн тонн СПГ с арктического проекта «Ямал» — это груз стоимостью свыше $24 млрд, один только танкер «Фёдор Литке» перевез топлива более чем на $4 млрд.

Португалия и Германия настаивают на исключении из пакета запрета на закупку российской рыбы, ссылаясь на интересы местной рыбоперерабатывающей отрасли. Франция и Италия добиваются смягчения запрета на выдачу виз российским военным, служившим в ходе войны. Австрия же вновь требует разморозить российские активы на €2 млрд, чтобы компенсировать Raiffeisen Bank штраф, наложенный Москвой.

Дипломаты признают, что масштаб отказов со стороны европейских столиц достиг беспрецедентного уровня. Один из собеседников издания также отметил, что страны, продолжавшие вести бизнес с Россией в 2022–2023 годах, теперь как раз и становятся мишенью новых ограничений, поскольку именно в этих отраслях остались главные источники доходов Москвы.

Отмечается, что задержка 21-го пакета происходит на фоне того, что Украина усиливает военное давление на Россию дальнобойными ударами по Москве и нефтеперерабатывающим заводам, а западные страны рассчитывают на единство союзников Киева, чтобы вынудить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Однако, по словам дипломатов, готовность части стран ЕС идти на менее выгодные для себя меры во многом зависит от того, ощущают ли они прямую угрозу со стороны России — и если для стран Балтии и Северной Европы четыре года назад это было очевидно, то в других столицах эту угрозу сегодня считают менее убедительной.