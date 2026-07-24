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Новости

Еврокомиссия обвинила TikTok в нарушении правил безопасности для детских аккаунтов

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

Европейская комиссия опубликовала предварительные выводы своего расследования в отношении ByteDance — компании-владельца социальной сети TikTok. Платформу обвинили в несоответствии стандартам безопасности, из-за того что она делает аккаунты несовершеннолетних пользователей общедоступными. 

Главная претензия Еврокомиссии к соцсети — возможность установить статус «общедоступный» для аккаунтов несовершеннолетних. Это делает их профили и публикации доступными не только зарегистрированным пользователям, но и просто в выдаче браузера. Профили подростков также попадают в ленту рекомендаций TikTok.

Такие настройки противоречат европейскому Закону о цифровых услугах (Digital Services Act, или DSA). Согласно ему, платформы, доступные для несовершеннолетних, должны обеспечивать еще более высокий уровень конфиденциальности, безопасности и защиты, а детские аккаунты не должны быть доступны для просмотра широкому кругу лиц. ЕК считает, что отсутствие приватности аккаунтов подвергает детей рискам, включая нежелательные контакты и кибербуллинг.

В свою очередь, в самой компании утверждают, что детские аккаунты по умолчанию являются приватными, и у соцсети есть отдельная функция «подростковые аккаунты». Она предусматривает более 50 одобренных экспертами настроек конфиденциальности. 

«Учетные записи лиц младше 18 лет по умолчанию являются приватными, и мы являемся одной из немногих платформ, где подростки младшего возраста не могут использовать личные сообщения или размещать свой контент в ленте рекомендаций», — цитирует заявление представителя компании агентство Reuters. 

В ByteDance добавили, что изучат претензии Еврокомиссии. В случае невыполнения требований компании может грозить штраф в размере до 6% от ее глобального годового дохода.

Как отмечает Reuters, это уже четвертое обвинение против TikTok в Евросоюзе за последние два года. В двух делах компания пошла на уступки, чтобы избежать больших штрафов, третье еще рассматривается. 

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