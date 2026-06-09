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Новости

Британский регулятор обязал соцсети ввести «кризисные протоколы» для блокировки распространения незаконного контента

The Insider
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Британский регулятор Ofcom обязал социальные сети Twitter (X) и TikTok ввести «кризисные протоколы» — экстренные механизмы для сдерживания незаконного контента в моменты общественных потрясений,  пишет The Guardian.

Согласно новым требованиям, платформы обязаны мониторить в режиме реального времени нарастание опасного контента и немедленно ограничивать его распространение. Кроме того, они должны выделить полиции прямой канал связи для экстренных обращений. Кризисом Ofcom будет считать «исключительную ситуацию, в которой существует серьезная угроза общественной безопасности в Великобритании» и которая с высокой вероятностью сопровождается резким ростом незаконных публикаций. Меры вступят в силу после утверждения парламентом.

Поводом для нового регулирования стали беспорядки лета 2024 года, спровоцированные убийством трех девочек в Саутпорте. Парламентский комитет по науке, инновациям и технологиям провел расследование и установил, что «вводящие в заблуждение и разжигающие ненависть сообщения стремительно распространялись в сети, усиленные алгоритмами рекомендаций социальных платформ». Именно этот комитет и предложил ввести обязательные кризисные протоколы.

Независимые исследователи подтверждают изданию, что опровержения дезинформации могут быть эффективными при достаточно быстрой реакции. Аналитики Центра изучения новых технологий и безопасности (Cetas) установили: когда в мае прошлого года автомобиль въехал в толпу на параде чемпионов «Ливерпуля», скоординированный ответ полиции, муниципальных депутатов и лидеров местных сообществ помог не допустить вала дезинформации в интернете.

Ранее сообщалось, что рекомендательные алгоритмы соцсетей непреднамеренно отдают предпочтение эмоционально заряженному и радикальному контенту — именно такому, который характерен для ультраправых сообществ.

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