Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.48

EUR

89.6

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

118

 

 

 

 

 

Новости

ICE отказалась от переоборудования складов в Пенсильвании в концентрационные центры для мигрантов из-за противодействия властей штата

The Insider
Фото: Bill Uhrich / Reading Eagle

Фото: Bill Uhrich / Reading Eagle

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) отказалась от планов разместить центры содержания мигрантов в двух складских помещениях в сельских районах Пенсильвании, сообщает Associated Press. Ведомство рассчитывало содержать там тысячи задержанных, но проект застопорился из-за того, что власти штата не выдали разрешения на водоснабжение и водоотведение. В среду юрист ICE отозвал апелляцию на этот отказ.

Департамент охраны окружающей среды Пенсильвании ранее указывал, что местные системы водоснабжения и канализации в округах Беркс и Скулкилл не рассчитаны на тысячи задержанных, которых планировало разместить там федеральное ведомство. В письме департаменту, датированном прошлой неделей и опубликованном в среду, ICE сообщила, что «рассмотрела вопрос об окончательном использовании этой собственности» и не будет превращать склады в центры содержания. Как ведомство распорядится зданиями, оно не уточнило.

Губернатор Пенсильвании демократ Джош Шапиро заявил, что склады «не пригодны для размещения людей», а их переоборудование в центры содержания «создало бы серьезные риски для здоровья, безопасности и инфраструктуры окружающих населенных пунктов».

ICE скупала склады по всей стране в рамках программы стоимостью $38 млрд бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая предполагала быстрое наращивание мест для содержания мигрантов в этом году. Как отмечает AP, сделки в основном заключались непублично и вызывали возмущение местных жителей — некоторые чиновники узнавали о планах ICE лишь после того, как ведомство покупало или арендовало помещения. После увольнения Ноэм ее преемник Марквейн Маллин приостановил закупку новых складов, а в прошлом месяце ведомство начало отказываться от этих планов.

Как рассказывал The Insider, в переоборудованных под центры содержания складах, например, в Мэриленде, мигранты содержатся в тяжелых условиях, а против расширения сети таких объектов выступают даже некоторые республиканцы — сенатор от Миссисипи Роджер Уикер раскритиковал планы построить «мегацентр» на 10 тысяч задержанных в его штате.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  3. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  4. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается
  5. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте