AP: Министерство внутренней безопасности США приостановило закупку складов для содержания мигрантов и проверяет контракты эпохи Кристи Ноэм

Министерство внутренней безопасности США приостановило закупку новых складов для содержания мигрантов, сообщает Associated Press. Новый глава ведомства Маркуэйн Маллин инициировал проверку всех контрактов, заключенных при его предшественнице Кристи Ноэм, сообщил высокопоставленный источник в министерстве.

Маллин был утвержден на должности министра на прошлой неделе. По словам источника, пожелавшего остаться анонимным из-за отсутствия полномочий общаться с прессой, под ревизию попали в том числе уже состоявшиеся сделки. Официально министерство ограничилось лаконичным заявлением о том, что в рамках любой смены руководства проводится анализ политики и действующих проектов.

Отмечается, что Маллин унаследовал амбициозный план стоимостью $38,3 млрд. Он предполагал расширение сети заведений для содержания под стражей до 92 тысяч мест за счет строительства восьми крупных центров вместимостью от 7 тысяч до 10 тысяч человек каждый, а также 16 региональных объектов меньшего размера.

К настоящему времени были закуплены 11 складов в Аризоне, Джорджии, Мэриленде, Мичигане, Нью-Джерси, Пенсильвании, Техасе и Юте на общую сумму $1,074 млрд. В трех штатах рассматриваются судебные иски. Мощность как минимум одного объекта уже урезана: склад в пригороде Финикса Сюрпрайзе, планировавшийся как распределительный пункт на 1500 мест, теперь рассчитан не более чем на 542 места. Восемь сделок были расторгнуты, в том числе в Канзас-Сити, штат Миссури, где владельцы отказались от продажи помещений.

Сам Маллин на слушаниях по утверждению признал наличие проблем и пообещал выстраивать диалог с муниципалитетами. В частности, он заявил, что его опыт в сантехническом бизнесе помог ему понять: большинство городов не располагают нужными мощностями по водоснабжению и водоотведению, что необходимо учитывать при размещении крупных объектов.

Ранее, когда главой ведомства была Ноэм, сообщалось, что иммиграционная полиция ICE намеревалась переоборудовать 23 промышленных здания в учреждения для содержания мигрантов общей вместимостью до 80 тысяч человек. Министерство внутренней безопасности тогда приобрело два склада: в Уильямспорте (Мэриленд) за $102 млн и в Сюрпрайзе (Аризона) за $70 млн. Местные жители выступали против из-за близости объектов к школам и церквям, а также из-за непригодных условий в самих зданиях.