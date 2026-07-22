«У нового главкома ВСУ Драпатого ни с кем из офицеров нет конфликтов, он — второй шанс на реформы армии» — украинские военные эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский произвел очередные перестановки в высшем командовании ВСУ: начальником Главного штаба вместо Андрея Гнатова, занимавшего эту должность с марта прошлого года, был назначен генерал-майор Игорь Скибюк, а за день до этого в отставку был отправлен главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Эту должность получил командующий объединенными силами ВСУ Генерал Михаил Драпатый.

Как писал ранее The Insider, это стало ответом на политический кризис, спровоцированный отставкой министра обороны Михаила Федорова: последний публично заявил, что предлагал президенту отправить в отставку Сырского и Гнатова, из-за чего столкнулся с противодействием своим реформам со стороны генерального штаба.

Федоров утверждал, что причиной его предложения стали системные проблемы в управлении армией: бюрократия, сопротивление реформам, ручное распределение вооружений, частая смена командиров и принятие решений «на основе лояльности, а не анализа данных». Драпатый поддержал Федорова, подтвердив, что многие решения Министерству обороны приходилось проводить «вопреки системе», а не благодаря ее работе.

Спикер группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов, лично знакомый с Драпатым, в разговоре с The Insider рассказал, что карьера Драпатого характеризуется почти полным отсутствием конфликтов, что редкость для украинской армии:

"Он очень компетентный человек и всегда удивлял меня тем, насколько хорошо он может следить одновременно за всеми процессами, которые происходят в командовании и в управлении - он в этом плане просто человек-компьютер. При этом он не микроменеджер, как некоторые офицеры, он делегирует, но при этом постоянно отслеживает. Среди сослуживцев у него хорошая репутация, я не знаю почти никого, у кого к нему были бы какие-то серьезные претензии. Что удивительно на самом деле, потому что в Украине есть генералы, которых очень уважают подчиненные и сослуживцев, но обычно даже их кто-то ругает. Серьезных личных конфликтов у него нет ни с кем. Я уверен, что он будет хорошим главнокомандующим: один из его плюсов, с ним всегда можно нормально поговорить, причем вне зависимости от звания, от должности, он нацелен на помощь. Он часто говорил, что хочет напомнить многим офицерам, что командование не только ставит военным задачи, но и помогает делать их работу".

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в разговоре с The Insider назвал назначение Драпатого "вторым шансом для ВСУ":