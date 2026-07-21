В Москве задержали руководство ГК «Протектор», возившего в Россию подсанкционные авиазапчасти

Сотрудники МВД 16 июля задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) руководство группы компаний "Протектор", поставляющей в Россию подсанкционные авиазапчасти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Обвинения предъявлены главному бухгалтеру ГК «Протектор» Дмитрию Гетто, коммерческому директору компании Татьяне Тарасовой и матери основного акционера холдинга Павла Провоторова Ольге.

Всех фигурантов дела отправили под стражу на два месяца через день после задержания. Сам Провоторов сейчас находится вне России. Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Следствие полагает, что руководство "Протектора" похитило 12 млрд рублей, выделенных Росавиацией на покупку запчастей для нескольких крупных авиакомпаний. "Протектор" убедил ведомство, что может быстро закупить иностранные комплектующие, получил аванс, но взятые на себя обязательства не выполнил, вместо этого выведя деньги через подконтрольные российские и иностранные компании под видом расчетов с поставщиками и оплаты агентских и логистических услуг.

В сентябре 2023 года «Важные истории» выяснили, что Россия за год закупила запчастей для Boeing и Airbus на 18 млрд рублей. Поставщиками оказались в том числе европейские компании. Среди них — фирмы из Чехии, Литвы, Германии. Больше всего запчастей РФ закупила у ОАЭ (на сумму 9 млрд рублей), Китая (на 5 млрд рублей) и Турции (на 2 млрд рублей). Один из основных покупателей авиазапчастей в России — московская компания «Протектор». Ее выручка в 2022 году увеличилась почти в 200 раз — до 4,6 млрд рублей. «Протектор» закупала запчасти для Boeing и перепродавала их авиакомпаниям «Ютэйр», «Победа», S7 и другим.

В начале июля этого года Хорошевский районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Росавиации Константина Махова и его экс-начальника, бывшего главу Росавиации Александра Нерадько по делу о хищении 800 млн рублей при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. К моменту ареста Махов уже давно ушел из Росавиации и работал генеральным директором «РусГазДобычи», связанной с Аркадием Ротенбергом и занимал руководящие должности в структурах, связанных с проектами в Усть-Луге.